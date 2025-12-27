防青少年成癮 霍楚簽法要社媒加警語

社群媒體對兒童心理健康的影響，已成為全球日益關注的議題。在美國，多個學區正對Meta等社群媒體公司提起訴訟。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)26日簽署法案，要求社群媒體 平台標示警語，凡提供成癮式動態訊息、自動播放或無限捲動等功能的社群平台，須在平台上張貼警告標示。

近期研究顯示，每天使用社群媒體超過三小時的青少年，罹患焦慮與憂鬱的風險增加一倍。約有一半的青少年表示，社群媒體讓他們對自己的身體感覺更糟，而使用社群媒體程度最高的青少年，將自身整體心理健康 評為「不佳」或「非常不佳」的機率，接近其他人的兩倍。

為降低延長使用時間、對心理健康造成傷害的社群媒體功能風險，該立法要求社群平台在年輕用戶首次使用這類功能時，以及之後依持續使用情況定期顯示警語。用戶將無法略過或點擊跳過相關警告。該法授權州檢察長採取法律行動，並可就每一項違規行為處以最高5000元的民事罰款。

消費者警語標示早已廣泛應用於各類產品，例如菸品會標示致癌風險，塑膠包裝會提醒幼童有窒息危險，高糖或高鈉食品會提示糖尿病、肥胖、蛀牙、心臟病或中風風險，酒精產品會警示孕期飲酒可能導致先天缺陷，以及酒後駕駛的危險；電玩與其他媒體內容，則會提醒對光敏性癲癇使用者的閃光風險。

「紐約人有權獲得透明資訊，在大量資訊可於網路上流通的情況下，必須把心理健康放在優先位置，並採取必要措施，確保民眾了解任何潛在風險」，霍楚表示。本月，澳洲已對16歲以下兒童實施社群媒體禁令。隨著這項立法通過，紐約州 加入加州、明尼蘇達州等已制定類似規範的州行列內。

社群媒體對兒童心理健康的影響已成為全球日益關注的議題，在美國，多個學區正對Meta等社群媒體公司提起訴訟。2023年，美國公共衛生署長曾發布關於保護兒童的建議，之後呼籲實施類似如今在紐約州要求的社群媒體警語制度。