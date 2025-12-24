我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄官方民調：多數俄羅斯人預計俄烏戰爭2026年結束

今年被廣傳看似養生 其實可能傷身的14個「健康習慣」

紐約戴克高地聖誕燈光秀奪人眼球 氣溫極低但不虛此行

記者范航瑜／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
若以步行方式參觀，建議於黃昏至晚間9時之間前往，多數住戶會在9時後關閉燈飾，但也有人依作息延後熄燈。(記者范航瑜／攝影)
若以步行方式參觀，建議於黃昏至晚間9時之間前往，多數住戶會在9時後關閉燈飾，但也有人依作息延後熄燈。(記者范航瑜／攝影)

位於布碌崙(布魯克林)的戴克高地(Dyker Heights)聖誕燈光秀，已成為紐約假日季節最受歡迎的景點之一。每年12月，當地屋主都會裝上鋪天蓋地的聖誕燈飾，還有真人比例大小的聖誕老人、雪橇與雪人占據一棟棟民宅門前，有些屋主甚至播放聖誕頌歌，整個街區都充滿節慶氣氛。

燈光秀完全免費，但遊客也可選擇付費導覽，包括步行導覽和巴士導覽團，票價分別為35和75元，均有英語和西語服務。主要觀賞區域位於戴克高地11至13大道，範圍從83街延伸至86街。搭乘地鐵者可乘D線至79街與新越卓大道(New Utrecht Avenue)，但需步行約15分鐘，沿途坡度起伏。由於當地遊客極多，交通與停車狀況普遍不佳，建議避免自駕，或預留充裕時間。

今年多處燈飾中不乏奪人眼球的設計，大部分房屋以胡桃夾子、拐杖糖、北極熊等經典聖誕形象打扮。其中一戶住家巧妙融合萬聖節的驚悚元素與聖誕節氛圍，場景中可見身穿聖誕服飾的骷髏、雪怪與人造雪裝置，並加入經典「偷走聖誕節」角色「鬼靈精」(Grinch)，形成強烈對比，也吸引不少遊客駐足拍照。

多數屋主通常在感恩節後的周末開始懸掛燈飾，但最佳觀賞時間為12月中旬至新年前夕。若以步行方式參觀，建議於黃昏至晚間9時之間前往，多數住戶會在9時後關閉燈飾，但也有人依作息延後熄燈。整體布置通常會持續到1月第一周結束。

來自香港的李先生聖誕節假期來紐約旅行，在小紅書上了解到了戴克高地的聖誕燈光秀，慕名而來打卡。盡管多數住戶在晚間9時關燈，他大概8時50分才趕到現場，停留了十多分鐘。當晚氣溫極低，「冷到腿都腫了」，但仍覺得不虛此行。李先生提醒，計畫前往的民眾務必事先做好充分準備，包括穿著保暖衣物、攜帶食物與飲用水，並提前了解需要打卡的景點位置，以免在寒冷天氣中措手不及。

位於布碌崙(布魯克林)的戴克高地(Dyker Heights)聖誕燈光秀，已成為...
位於布碌崙(布魯克林)的戴克高地(Dyker Heights)聖誕燈光秀，已成為紐約假日季節最受歡迎的景點之一。(記者范航瑜／攝影)
主要觀賞區域位於戴克高地11至13大道，範圍從83街延伸至86街。(記者范航瑜／...
主要觀賞區域位於戴克高地11至13大道，範圍從83街延伸至86街。(記者范航瑜／攝影)
每年12月，當地屋主都會裝上鋪天蓋地的聖誕燈飾，還有等比例大小的聖誕老人、雪橇與...
每年12月，當地屋主都會裝上鋪天蓋地的聖誕燈飾，還有等比例大小的聖誕老人、雪橇與雪人占據一棟棟民宅門前，有些屋主甚至播放聖誕頌歌，整個街區都充滿節慶氣氛。(記者范航瑜／攝影)
多數屋主與專業布置公司通常在感恩節後的周末開始懸掛燈飾，但最佳觀賞時間為12月中...
多數屋主與專業布置公司通常在感恩節後的周末開始懸掛燈飾，但最佳觀賞時間為12月中旬至新年前夕。(記者范航瑜／攝影)

聖誕節 布碌崙

上一則

就醫前做更明智選擇…善用健保比價工具 估算自付費用
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠

德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠
交換禮物、祝賀影片、聖誕倒數... 這些App搞定過節儀式感

交換禮物、祝賀影片、聖誕倒數... 這些App搞定過節儀式感
因加薩戰火沉寂2年 伯利恆湧入數千人洋溢聖誕氣氛

因加薩戰火沉寂2年 伯利恆湧入數千人洋溢聖誕氣氛
聖誕前夕人們還在瘋狂搶購什麼 這些訂單飆漲幾十倍

聖誕前夕人們還在瘋狂搶購什麼 這些訂單飆漲幾十倍

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲