紐約戴克高地聖誕燈光秀奪人眼球 氣溫極低但不虛此行

位於布碌崙 (布魯克林)的戴克高地(Dyker Heights)聖誕燈光秀，已成為紐約假日季節最受歡迎的景點之一。每年12月，當地屋主都會裝上鋪天蓋地的聖誕燈飾，還有真人比例大小的聖誕老人、雪橇與雪人占據一棟棟民宅門前，有些屋主甚至播放聖誕頌歌，整個街區都充滿節慶氣氛。

燈光秀完全免費，但遊客也可選擇付費導覽，包括步行導覽和巴士導覽團，票價分別為35和75元，均有英語和西語服務。主要觀賞區域位於戴克高地11至13大道，範圍從83街延伸至86街。搭乘地鐵者可乘D線至79街與新越卓大道(New Utrecht Avenue)，但需步行約15分鐘，沿途坡度起伏。由於當地遊客極多，交通與停車狀況普遍不佳，建議避免自駕，或預留充裕時間。

今年多處燈飾中不乏奪人眼球的設計，大部分房屋以胡桃夾子、拐杖糖、北極熊等經典聖誕形象打扮。其中一戶住家巧妙融合萬聖節的驚悚元素與聖誕節 氛圍，場景中可見身穿聖誕服飾的骷髏、雪怪與人造雪裝置，並加入經典「偷走聖誕節」角色「鬼靈精」(Grinch)，形成強烈對比，也吸引不少遊客駐足拍照。

多數屋主通常在感恩節後的周末開始懸掛燈飾，但最佳觀賞時間為12月中旬至新年前夕。若以步行方式參觀，建議於黃昏至晚間9時之間前往，多數住戶會在9時後關閉燈飾，但也有人依作息延後熄燈。整體布置通常會持續到1月第一周結束。