聯合廣場假日市集 亞裔商家有特色、不懼競爭

張蒙經營聯合廣場「The Pearl Gallery」攤位已超過20年。(記者曹馨元／攝影)

始於1993年的聯合廣場(Union Square)冬季假日市集將於平安夜(24日)當天迎來最後一個營業日。今年，這一曾被列為全球最佳節慶市集之一的盛事有185家攤商參與，販售特色禮品及各式美食；而其中，亞裔 商家也靠文化牌佔據一席之地，絲毫不懼競爭，生意頗可觀。

在張蒙的攤位上，淡水珍珠耳環僅要價2、30元，簡約的款式更受歡迎。(記者曹馨元／攝影)

在主營珍珠飾品的「The Pearl Gallery」攤位上，張蒙正埋頭現場製作、加工首飾，他的太太則忙著招呼客人。來自中國上海的張蒙年逾花甲，夫妻二人經營聯合廣場攤位已超過20年；這些年來，張蒙也見證了華人攤主從頂峰時的十餘家到如今僅剩兩家。

張蒙說，聯合廣場處於交通樞紐、規模又大，向來是市裡生意最好的假日市集；不過，攤位租金 一天便要500元，要是利潤不夠便很難維繫。而已經經營珍珠生意多年的張蒙卻能憑藉薄利多銷吸引顧客，收入十分可觀。

「美國本土不產珍珠，所以我們從大陸進貨過來，成本不會太高，在這裡又很吃香」，張蒙說，在185家攤位中僅有兩家珍珠店，而另一家的售價卻是張蒙的兩三倍，「很多人去看看，又會回來買我們的東西」。在張蒙的攤位上，淡水珍珠耳環僅要價2、30元，簡約的款式更受歡迎。

隨著生活成本水漲船高，民眾對於可支配收入減少的抱怨愈發強烈。張蒙亦表示，今年的生意較去年相比有所下降；而據他觀察，外州來的遊客要比紐約市 民更願意消費，「很多地方他們能買到的東西沒有紐約這麼豐富，所以過來消費地更厲害」。

售賣馬來西亞傳統咖喱醬的「林媽媽Mama Lam's」，部分熱門商品已售罄。(記者曹馨元／攝影)

而售賣馬來西亞傳統咖哩醬的「林媽媽Mama Lam's」攤位前更有客人排起隊伍，部分熱門商品已售罄。作為紐約本地企業，林媽媽的所有商品均在皇后區製作，但醬料秘方則來自林媽媽家傳。攤位負責人鄒海倫(Helen Zou, 音譯)表示，林媽媽在聯合廣場假日市集已售賣多年，雖然今年是她第一次加入，但受歡迎程度並不出乎她的意料。

「有很多回頭客，他們在去年買了之後，有些會今年特地找我們再來買」，鄒海倫說，醬料的辣度完全沒有勸退客人，「很多人在免費試吃之後都很願意購買，因為他們能夠嚐到、看到我們的醬料都是真材實料的」。一旁的客人Jason趁「林媽媽」的假日折扣活動一連買下三罐，「我去年買了一罐給媽媽，她特別喜歡，今年我就來多買點給她」。