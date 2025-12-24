法拉盛假日街頭熱鬧 奶茶店、火鍋店現排隊人龍

部分熱門火鍋店在晚餐時段一位難求，等候時間動輒一、兩個小時。(記者高雲兒／攝影)

鄰近聖誕與新年假期，法拉盛 街頭明顯熱鬧起來，奶茶店、火鍋店門口頻頻出現排隊人龍，有些熱門火鍋店在用餐尖峰時段甚至要等上一、兩個小時；不過，與餐飲商圈的熱度形成對比，法拉盛酒店業者普遍表示，節假日住房表現與去年相近，整體仍不算特別旺，與曼哈頓 酒店的人潮仍有明顯差距。

法拉盛喜來登酒店銷售與行銷總監鄭寶琪表示，今年聖誕與新年期間的入住率和往年「差不多」，沒有出現大幅成長。不過近期天氣變化較大，使臨時入住情況略有增加，但多半集中在節日當天晚間。「考慮到往年，比較明顯的會是聖誕夜和12月31日晚上，」鄭寶琪說，不少民眾聚會結束後，因天氣或不想開車，臨時決定入住飯店，但多數並非提前訂房。

在房價 方面，鄭寶琪表示，節假日期間並未特別調漲，價格大致維持平日水準。「11、12月房價其實都差不多，真正的高峰是在美國網球公開賽期間。」她補充，節日期間整體營運壓力不大；若與曼哈頓相比，法拉盛飯店在節假日的住房熱度仍屬偏低。

相較住宿市場的平穩，餐飲與零售商圈在節日期間明顯感受到人潮湧動。王子街和緬街的多家奶茶店需要排隊，部分熱門火鍋店在晚餐時段一位難求，等候時間動輒一、兩個小時，且一些美食廣場也是一位難求；此外，法拉盛的泡泡瑪特門店，也吸引不少年輕人排隊進店。法拉盛商改區執行主任余鈿崧概括，近期法拉盛人流不少，店家氣氛不錯，尤其餐飲消費相當活絡。

他補充，法拉盛近年出現明顯的結構轉變，呈現「一城兩貌」的現象。緬街一帶仍以在地居民與中老年族群為主，超市與生活型商家集中；相較之下，王子街、天廣與天景商場周邊，年輕族群比例明顯提高，消費力也相對較強，帶動餐飲與零售業態的變化。

對於外地旅客的住宿與旅遊選擇，余鈿崧表示，目前仍有不少遊客偏好入住曼哈頓，但實際上法拉盛在交通與價格上具備優勢，且能提供不同於曼哈頓的城市體驗。不過他說，來自中國、台灣及其他亞洲地區的旅客，長期以來對法拉盛接受度較高，未來隨著大型活動與體育賽事帶動人流，情況有望持續改善。