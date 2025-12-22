我的頻道

曼達尼就職日在曼哈頓辦「街區派對」 將發4000入場券

記者許君達／紐約報導
曼達尼將在1月1日就職當天舉辦街區派對，屆時曼哈頓下城百老匯大道部分路段將封閉。圖為封路舉辦派對的範圍示意圖，其中主要入口安排在最南段的自由街上。(曼達尼過渡團隊官網提供)
紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊21日宣布，將於明年1月1日曼達尼就職當天，在市政廳附近舉辦街區派對，預計會預留4000張門票，免費派發給市民。

當選市長曼達尼的任期將從2026年1月1日零時起開始。與上屆市長亞當斯(Eric Adams)不同，曼達尼計畫舉辦面向公眾開放的就職派對。根據計畫，1月1日下午1時，曼達尼將與新一任市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和市主計長李文(Mark Levine)共同在市政廳階梯上宣誓就職；而亞當斯2022年就職時正值新冠疫情期間，因此他在時報廣場跨年活動結束後，即在夜間宣誓上任，並未舉辦大型慶祝活動。

曼達尼的街區派對將在1月1日(周四)中午11時至下午3時舉辦，地點在曼哈頓下城百老匯大道(Broadway)交自由街(Liberty Street)至交穆雷街(Murray Street)路段。活動範圍位於市政廳外，包含七個街區，屆時該路段將封閉交通，供慶祝者使用，現場不提供餐飲、衛生間或保暖帳篷。現場將有音樂表演及「跨信仰元素」。

派對將為市民提供4000張入場券，免費登記發放，每戶家庭限登記一次，網址https://www.transition2025.com/inauguration。活動主入口位於會場南端的自由街上，參與者可乘地鐵至華爾街(Wall Street)等車站，然後步行前往。活動期間，地鐵R線將臨時不停市政廳站(City Hall)，地鐵富爾頓街(Fulton Street)和公園廣場(Park Place)站部分出入口臨時封閉。未能獲得入場券的民眾可在網上收看就職典禮直播，但須點擊https://luma.com/inauguration註冊。

即將卸任的現任市長亞當斯尚未確認他是否會參加曼達尼的就職典禮。

