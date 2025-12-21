紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

我的頻道

記者曹馨元／紐約即時報導
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

有逾30年歷史的紐約MetroCard交通卡，將於明年1月1日起退場；作為紐約市曾經的都市名片象徵，MetroCard承載了私人記憶與文化烙印。不僅紐約運輸博物館(New York Transit Museum)推出告別展，部分限量版卡更在二手市場賣出驚人的高價。

位於布碌崙的運輸博物館已自上周起推出名為「FAREwell MetroCard」特展。順應卡面配色，場館內由藍、黃兩色主導，並回顧MetroCard起源、系統推行過程、背後技術，以及其如何成為一代乘客心中的文化符號。

博物館策展人夏皮羅(Jodi Shapiro)表示，MetroCard當年推出時，被視為紐約交通系統的重大技術躍進，與如今的OMNY系統有異曲同工之處。當年為引進磁條與儲值系統，MTA必須重新設計收費架構與電動閘機，「今日OMNY使用的閘機，就是當年那批機器延續而來」。

圖為一名華裔婦女在地鐵站購買MetroCard。(記者顏潔恩／攝影)
圖為一名華裔婦女在地鐵站購買MetroCard。(記者顏潔恩／攝影)

在MetroCard剛推出的1990年代，大都會運輸署(MTA)曾有更宏大的願景，希望地鐵卡能成為如香港八達通一般的「多用途支付工具」，如可使乘客用車資在公共電話或商店消費，但最終未能實現。

此外，展覽也陳列各式卡面，包括最初的藍色款，曾與名人、地鐵大賽(Subway Series)、藝術作品合作推出的限量款等。這些在過去多年間推出的限量卡面，如今成為頗具收藏價值的紀念物，不少在二手平台如Ebay等都被炒出高價。

作為紐約市的文化符號，MetroCard也成為不少在紐華人藝術家的創作靈感；圖為...
作為紐約市的文化符號，MetroCard也成為不少在紐華人藝術家的創作靈感；圖為張哲溢作品。(記者曹馨元／攝影)

2022年，MTA曾為紀念嘻哈誕生50周年而推出系列限量卡片；其中，以紐約著名已故說唱歌手「聲名狼藉先生」(The Notorious B.I.G.)為卡面的MetroCard，如今在Ebay上開價200元至400元不等。而發布於1990年初的首版藍色地鐵卡售價亦不菲；1989年推出的測試版學生卡更喊價近千元。印有帝國大廈、自由女神等紐約地標的限量版，也被炒至百元以上。

多年來推出的限量版MetroCard，如今成為頗具收藏價值的紀念物，不少在二手平...
多年來推出的限量版MetroCard，如今成為頗具收藏價值的紀念物，不少在二手平台如Ebay等都被炒出高價。(圖片取材自Ebay界面)

作為紐約市的文化符號，MetroCard也成為不少在紐華人藝術家的創作靈感。來自中國廣西的藝術家張哲溢便創作了一系列以MetroCard為畫布的作品；「地鐵裡似乎濃縮了人間的悲歡」，他在卡面上記錄下自己對行色匆匆都會生活的細微觀察。由張哲溢「再創作」的MetroCard，於Artsy平台上的單張售價均在1000元左右。

台灣旅美藝術家林世寶近年推出的「地鐵卡十二生肖」系列也頗受關注。他說，整組十二生肖用了約3萬張報廢地鐵卡；而第一個完成的作品「狗」更是耗費了他數年時間從地鐵站、月台和街頭一張一張撿來共約3000張地鐵卡。

