紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

紐約地鐵犯罪降至16年新低 州府續撥7700萬元強化地鐵巡邏

記者劉梓祁／紐約報導

記者劉梓祁／紐約報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)於18日表示，紐約地鐵犯罪降至16年新低，並再撥款市警以持續地鐵巡邏。(記者劉梓祁／攝影)
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)於18日表示，紐約地鐵犯罪降至16年新低，並再撥款市警以持續地鐵巡邏。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)18日表示，紐約市地鐵在本年有望迎來「一代人以來最安全的一年」；她指出，距離年底尚餘兩周，地鐵系統重大犯罪已降至16年新低，即與2024年相比下降5.2%，較2019年下降14.4%。

霍楚表示，2022年她與市長亞當斯(Eric Adams)共同宣布加強地鐵安全後，四年來「每名乘客的犯罪率」持續下滑。據州府數據，2025年每百萬人次有約1.65宗重大犯罪，較2021年下降約三成，並接近疫情前的低位。

霍楚說，2025年有望成為疫情非特殊年份中「史上第二安全」的一年，僅次於2009年。霍楚同時宣布，州府將於2026年再投入7700萬元，用於支援市警(NYPD)加強地鐵巡邏，並負擔警員的加班費。

當天在大中央車站(Grand Central Terminal)的記者會中，霍楚將犯罪下降、客流回升歸因於多項安全投資以及改善運營、基礎設施等措施。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，地鐵安全部署計畫，包括把警力精準投放至犯罪較易發生的站台與車廂。

官方數據顯示，今夏地鐵內的犯罪率較2024年下降近11%，且2025年下半年重罪襲擊(felony assault)下降，發生率較2024年減少16%，其中11月較去年同月下降25%。此前，州府已在年初投入過7700萬元支持與市警合作的地鐵增派警力計畫，包括在夜間時段安排警員上車巡邏。

此外的安全措施還包括在全線車站安裝更明亮的LED照明，預計於年底完成，以及在系統內加裝數以千計的監控攝影機，和派遣由臨床人員組成的團隊，主動接觸並協助有精神健康問題的人士。

霍楚也承認，盡管嚴重犯罪在地鐵中仍屬少數，襲擊通報仍高於疫情前水準，且許多引發關注的個案也在影響乘客對治安的印象。

大都會運輸署(MTA)指出，案件上升的部分原因，來自地鐵內針對警員的襲擊增加，而此類案件依法被列為重罪。

今年早前，川普政府運輸部長達菲(Sean Duffy)多次批評紐約地鐵「危險」，並於今年3月暗示，若犯罪率未改善，白宮可能扣留紐約的聯邦資金。

霍楚表示，將與即將上任的市長曼達尼(Zohran Mamdani)就地鐵安全策略持續溝通。按計畫，曼達尼將成立新市府部門，在部分911報案中以心理健康應對團隊取代警力出動。

