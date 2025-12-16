市警局表揚長期服務輔警 多名華裔獲30至45年獎章

藍彼得(左)與謝顯楊(右)更是相識15年的好友。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警近日在皇后區大學點警察學院舉行年度輔警表揚典禮，向服務年資達20至50年的輔警志願者頒發里程碑獎章。今年的名單中，接近百名來自華人 社區、長年紮根華埠 等地的資深輔警獲得肯定，他們之中，有人服務30多年、有人默默巡邏40多年，也有人從警局最早一代輔警一路走到今天。

紐約市警局輔警目前全市約4000人，是全美規模最大的志願警務系統之一。在這支龐大的隊伍中，華裔 輔警以高度穩定、長期投入著稱。典禮上最受矚目的華裔得獎者之一，是來自市警輔警總隊、服務45年的輔警副總警司謝顯楊(Peter Tse)。他自1970年代加入輔警行列以來，負責區域涵蓋59街以下的大部分曼哈頓街區，是華社熟悉的身影。

談起輔警的重要性，他把這項志願角色形容為警局的「力量倍增器」(force multiplier)，「我們受過訓練，也穿著制服，和正式警員站在一起時，看起來沒有差別。當五分局有120個輔警上街，就等於把可見的安全力量放大，對社區治安非常重要。」

謝顯楊說，五分局向來是全市華人輔警最集中的分局之一，約有95名亞裔輔警，多數來自華人社區，能說廣東話、福州話或普通話，是華埠溝通與治安維繫的關鍵力量。同樣獲頒45年服務獎的還有五分局中尉莊偉文(Wai Man Chong，音譯)與陳志明(Jimmy Chan，音譯)。

在35年服務獎名單中，也有多名華裔。來自一分局的藍彼得(Peter Lam)在接受採訪時笑說，很多朋友直到今天才知道他做了30多年的輔警，「我平常巡邏也不特別講，大家今天看到名字，都嚇了一跳」，他在一分局服務多年，與謝顯楊更是相識15年的好友，典禮上攜手受獎，相當難得。

來自五分局的朱阿倫(Alan Zhu)也獲得35年服務獎，他談起當年加入輔警的原因時語氣堅定，「早年華埠常有商家被黑社會欺負，我那時就想，一定要有人站出來保護大家」。這份單純的念頭，支撐他在30多年裡為自己的社區服務。