紐約邁友善語言城市 10萬市府設備將裝語言翻譯程式

記者范航瑜／紐約報導
市長亞當斯9日宣布，市府將在超過10萬部市府配發的智能設備上安裝語言應用程式。圖為市警局長蒂池展示已配備翻譯的市警手機。(取自市長辦公室)
市長亞當斯9日宣布，市府將在超過10萬部市府配發的智能設備上安裝語言應用程式。圖為市警局長蒂池展示已配備翻譯的市警手機。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)9日宣布，市府將在超過10萬部市府配發的智能設備上安裝語言應用程式，市府技術與改革辦公室(OTI)將協助各機關下載並使用谷歌翻譯、蘋果內建翻譯等工具。同時，紐約市公校系統也將開發專屬應用程式，幫助英文能力有限的家長參與校內臨時會議及日常交流，這些舉措在於加強日常間與非英語群體交流的能力。

亞當斯表示，紐約市要做到真正的開放與包容，「就必須成為全球最友善語言的城市」。他指出，市府將確保所有市府裝置都能使用語言應用程式。

目前，NYC311提供超過175種語言的口譯服務，居民可發送簡訊311-692獲得協助。2024年，這些語言服務在超過104種語言中被使用逾32萬次，MyCity平台也已提供市內最常用的十種語言版本，協助居民取得各項市府服務與福利。

市公校系統預計今冬開始開發「Hello」 應用程式，將能以語音轉文字、文字轉語音等功能，提供市公校家庭最常使用的12種語言的即時翻譯與口譯。該程式將以安全與隱私為核心設計，用於校內臨時會議與日常交流。

除在市府裝置上安裝語言科技外，紐約市警(NYPD)也更新了與「英語能力有限人士」互動的巡邏指南，將科技納入正式工具，而不再僅依賴人工口譯。自1992年以來，警員已可使用市警語言熱線(language Line)，提供逾180種語言的電話口譯服務；如今，警員可在警局配發的手機上使用更多翻譯應用程式，即時取得更多語言選項。

目前市移民事務辦公室(MOIA)與OTI亦正在測試谷歌、蘋果和微軟的語音翻譯工具，以評估成效並協助制定全市政策。MOIA並持續與OTI合作，派出語言服務專家審查市府網站的機器翻譯內容，並協助評估全市語言服務需求及潛在供應商，推動更多語言無障礙服務。

