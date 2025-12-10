我的頻道

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

3紐約州眾議員將赴移民法庭監察 讓移民能安心出席庭審

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州三位國會眾議員稱將會輪流到移民法庭監察，讓移民出庭時能夠較為安心。(本報檔案照)
三位紐約州國會眾議員稱，更多移民因害怕遭聯邦移民和海關執法局(ICE)蒙面探員羈押和遣返，而缺席移民法庭約談，與此同時，被羈押者饑寒交迫，處境艱難。為此，這三位國會眾議員近期宣布，他們將採取輪流值班的方法，更頻繁到位於聯邦廣場26號大樓(26 Federal Plaza)的移民法庭監察，使移民能安心出席庭審，不必擔憂遭ICE探員逮捕。

紐約州國會眾議員埃斯派亞特(Adriano Espaillat)、維樂貴絲(Nydia M. Velázquez)和高德曼(Dan Godman)表示，戴面具的ICE探員在移民法庭內巡邏，等著銬住、拘留並驅逐移民，可想而知移民當然會缺席庭審。他們認為，這樣做的結果是令更多移民因此缺席庭審而面臨最終遭驅逐的命運，而這正是川普政府所期望的結果。

移民權利團體指出，聯邦眾議員的出現會產生巨大的影響力，「高德曼眾議員到場後，ICE探員開始尊重被逮捕者保持緘默的權利」；新庇護聯盟(New Sanctuary Coalition)的梅爾克-庫特爾(Peter Melck-Kuttel)表示，「他們(ICE探員)不願在國會議員面前公然違法。」

ICE向加州大學柏克萊分校發布的新報告中承認，自川普政府上台以來逮捕的移民中，約7萬5000人、占三分之一的移民並無犯罪紀錄，該數據未區分非法越境等輕罪與謀殺等暴力重罪。

「另有數據顯示70%被捕者毫無犯罪紀錄，僅5%涉及嚴重重罪」，高德曼說，「川普競選時承諾要鎖定最惡劣的罪犯，但他根本沒這麼做」，對此ICE始終堅稱，其逮捕與遣返行動主要針對涉嫌犯罪者。

另一方面，因為最新法庭文件顯示，被拘留者仍處於飢寒交迫且遭隔離的狀態，法院近期下令改善聯邦廣場26號拘留所的環境，包括提供衛生用品及保障與律師及時保密通話的權利。

移民 ICE 眾議員

