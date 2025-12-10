納蘇郡長布萊克曼宣布競選紐約州長 角逐共和黨提名

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)9日宣布競選州長，將與聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)角逐共和黨提名。(取自納蘇郡長辦公室官網)

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)9日宣布競選州長，將與聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)角逐共和黨提名，其競選主軸為讓紐約州「更負擔得起、更安全」，並強調「紐約優先」(New York First)。

布萊克在福斯新聞節目上宣布將角逐共和黨州長提名，並怒批現任州長霍楚(Kathy Hochul)。他強調自己四年來未漲稅、創造經濟成長。「我們的貧窮率只及全州的三分之一。我參選是為了讓紐約人更富裕、更安全、更快樂。」

自布萊克曼上月連任郡長，並透露正考慮參選州長後，斯特凡尼克便加緊鞏固黨內支持。截至目前，全州62個郡級共和黨主席中已有58人表態支持她。民調顯示，斯特凡尼克在初選中具早期領先優勢。錫耶納大學6月一項假設三方初選的民調顯示，斯特凡尼克支持度35%，布萊克曼7%，勞樂18%。

斯特凡尼克陣營8日晚間立即反擊，發聲明批評布萊克曼「自我膨脹」，並指控他「長期與民主黨人合作。」面對共和黨內戰一觸即發，霍楚則8日則在另一活動顯露出輕鬆態度：「就讓他們去比誰更MAGA吧。」在民主黨內，霍楚將面臨來自副州長戴加多(Anthony Delgado)的挑戰。

布萊克曼自2022年起擔任納蘇郡郡長，主打「財政節制」與「嚴格治安」政策。他取消了前任政府規畫的約1億5000萬元增稅方案，並在不提高郡稅的情況下，大幅增加警力、設立新的警察訓練設施、推動巡邏單位以壓制犯罪。他也曾對公共場所口罩令以及跨性別運動員使用女性運動設施問題採取強硬立場。

外界高度關注川普是否會在明年初選前介入，為誰背書。然而，川普8日談及兩位盟友時保持中立，僅說：「她很好，他也很好。」當被問及是否會支持任一位候選人時，他補充：「我會考慮。」

作為長島政壇老將，布萊克曼與總統川普關係密切。在今年11月的在郡長選舉前一日，川普在社群媒體發文稱布萊克曼是 「100% MAGA」。去年9月，川普曾在納蘇體育館舉辦造勢活動，布萊克曼也以警力、消防和直升機等官方資源支援川普集會，有民主黨地方議員向聯邦選舉委員會(FEC)提起投訴，指控這構成違法的「實質捐款」。

