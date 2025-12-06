紐約市租賃市場恐持續惡化 2026年租金將加速攀升

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市房租明年可能加速上揚。(美聯社)
當許多紐約客仍在抱怨房租高得無法承受時，2026年的房屋租賃市場可能繼續惡化。根據房地產平台StreetEasy的數據，2025年1月至10月，紐約市租金報價上漲4.8%。該平台的初步預測指出，「2026年租金漲幅將加速攀升」。

因為擔憂短期就業保障和居高不下的房貸利率，紐約客將不得不續簽租約。房屋空置率未見下降的現象將持續推高房租，尤其在熱門社區更是如此。

就紐約市而言，雖然新建住宅項量激增，但租賃住房仍長期供不應求。市長亞當斯(Eric Adams)曾宣稱要在其任期內打造「紐約歷史上最親民的住房政策團隊」，並為紐約市民新建、保留或規劃約42萬6800戶住宅。

現在亞當斯即將卸任，當選市長曼達尼(Zohran Mamdani)仍將持續應對住房負擔危機。提升紐約市的可負擔性是曼達尼的核心競選承諾。在市長選舉期間，曼達尼的競選網站宣示，「曼達尼參選市長，旨在降低紐約工薪階層市民的生活成本」。

在白宮舉行的川普總統與曼達尼的高調會晤中，據報導雙方討論了住房負擔能力危機及曼達尼解決此問題的政策綱領。

市議會最近重新修訂了一項五年未決的法案，規定致力於保障住房可負擔性的組織有優先購置權，當三家庭建築物掛牌出售時，這些組織將獲得優先購買機會。這項經過修訂的「社區購房機會案」(COPA)預計將於年底前通過市議會審議。

自2020年以來，紐約市持續出現人口外流現象，其中多數為工薪階層與中產階級租戶，「離開紐約市的並非百萬富翁或億萬富豪，而是被飛漲的租金、貪婪的房東，以及將利潤置於民生需求之上的房市所驅逐的勞動階層家庭」，COPA主要提案人、市議員納爾斯(Sandy Nurse)在聲明中表示，「現在是時候將權力交還社區，透過COPA對抗投機者。

不過，有人擔心該法案將給原本已複雜的租房系統增添更多混亂。小型房產供應商組織「紐約小房東協會」(Small Property Owners of New York)董事會柯查克(Ann Korchak)指出：「這是政府對私營自由市場交易的人為干預，既扼殺協商空間，又明確賦予特定市府認可非營利組織優先購買權。」

StreetEasy認為，租賃市場前景取決於經濟狀況，若出現全國性經濟衰退等情況，可能導致房屋租賃需求大幅萎縮的局面。

