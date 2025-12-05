孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
孫雯胡驍2020-21年未申報國稅局的收入至少為242萬8000元。(本報檔案照)
4日是孫雯胡驍案開庭第12天。檢方在紐約東區聯邦法院陳述，胡驍和孫雯在2020年和2021年稅表中，分別填寫虧損66萬5483元和3921元。但實際上，稅務部門專家經審計發現，胡驍和孫雯這兩年沒有申報國稅局的收入至少為242萬8000元，這些都未在稅表上體現出來。2020年和2021年，胡驍和孫雯應付未付的稅款分別為45萬5557元和6萬3699元。

國稅局稅務稽查員貝爾贊斯基(Richard Berzanski)4日出庭作證說，他的稅務調查從個人和公司的財物紀錄、資金往來和商業合同等方面入手，徹查逃稅行為。

貝爾贊斯基說，他經過仔細的調查後發現，孫雯、胡驍兩人2020和2021年報稅表中未填寫三部分稅，第一部分是江蘇匯鴻國際集團同泰貿易有限公司(High Hope)帶來的194萬元收入；第二部分是醫護用品公司Medical Supplies USA公司的47萬多元收入；第三部分，胡驍2020年領取的失業救濟金1萬6464元也須報稅。

貝爾贊斯基說，胡驍在Medical Supplies USA公司有三分之二股份。該公司的商品主要賣給EC World Trading、Feilong Market和Super FL Mart inc.三家企業。貝爾贊斯基審計發現，該公司2020年和2021年的應報稅收入約為70萬6000元，胡驍分擔的報稅收入為47萬1000元，但實際上該公司2020年和2021年報虧損134萬7000元，胡驍報虧損91萬1000元。

檢方稱，孫雯2020年利用疫情期間在州府採購個人防護用品上的特殊地位，將兩筆合同金額總計約1500萬元的生意交給其表親的公司—江蘇匯鴻國際集團同泰貿易有限公司(High Hope)。一份是採購500萬個口罩的合同，金額295萬元；另一份是採購1600萬個口罩的合同，金額1200萬元。

孫雯胡驍2020-21年未申報國稅局的收入至少為242萬8000元。(路透)
貝爾贊斯基說，江蘇匯鴻國際2020-21年主要通過三個途徑將194萬元應報稅收入轉給了胡驍。該公司2020年通過孫雯表親華輝(Hui Hua，音譯；或Henry Hua)控制的Canstar製衣公司將150萬元分三次打入孫雯母親孫梅萍(Meiping Sun-Ying，音譯)在簽名銀行(Signature Bank)的帳戶，帳戶實際控制人胡驍於2022年將這筆錢轉到自己的Golden Capital Group公司；該公司又將20萬元打給胡驍的朋友Yang En，作為購房款；剩下的24萬元由Canstar的總經理王蓮(Lian Wang音譯)，即華輝太太，通過各種方式轉給胡驍，包括給胡驍和孫雯支付長島豪宅窗戶安裝款、電器購買款、吉普車購車款以及各種銀行卡的帳單，另有一部分以現金方式給了胡驍。

在胡驍自己保存的帳簿上也寫著Henry， 即華輝有兩筆生意，一筆295萬元，一筆1200萬元，這與紐約州政府與江蘇匯鴻國際簽署的兩筆個人防護用品的合同金額完全一致。胡驍在帳簿上寫到，兩筆生意的利潤分別是63萬9192元和403萬6790元，他和華輝平分利潤，自己從兩筆生意中分別能賺31萬9596元和201萬8000元，總共約233萬8000元。胡驍的帳簿上寫著Henry欠他233萬7991元，最後的餘額是29萬2991元，其中的差額就是說華輝向胡驍支付的錢，在扣除各種費用後為194萬元。

