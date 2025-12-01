布碌崙音樂會20手機遭竊 部分被銷贓到中國

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
近期的在布碌崙一場演唱會中，有20多名受害者的手機遭竊，部分受害者發現，手機失竊後被關機，數日後手機顯示的位置從布碌崙轉移到了中國。圖為派拉蒙劇院今年7月一場音樂會的現場。(派拉蒙劇院臉書)
近期的在布碌崙一場演唱會中，有20多名受害者的手機遭竊，部分受害者發現，手機失竊後被關機，數日後手機顯示的位置從布碌崙轉移到了中國。圖為派拉蒙劇院今年7月一場音樂會的現場。(派拉蒙劇院臉書)

近期在布碌崙(布魯克林)舉辦的一場演唱會中，有20多名受害者手機遭竊並被關機，無法定位；在報失後數日，部分受害者發現，手機顯示的位置從布碌崙轉移到了中國。

朋克(Punk)樂團Hot Mulligan11月7日在布碌崙派拉蒙劇院(Brooklyn Paramount)演出時，警方接獲通報後趕赴音樂會現場。警方發現，多名毫無防備的音樂會觀眾的手機被偷，而且竊賊刻意關閉手機以躲避追蹤。市警總局稱，調查仍在進行中，他們到目前為止尚未逮捕任何嫌犯。

31歲的觀眾克勞利(James Crowley)說，他在位於布碌崙市中心的派拉蒙劇院看演出時，發現不少人低頭尋找他們的手機，「我從14歲就開始看演唱會⋯⋯從未見過這種情況」，克勞利說，有一名觀眾最終意識到他的手機是被竊賊偷走了。

警方稱，受害者的手機大約是當晚8時30分左右在劇院內被偷的，為了避免被追蹤，被竊手機都關了。一些受害者在社群媒體上將這一事件告訴其他人，以示警告。一些受害者後來發現，在關機數日後，手機的位置從布碌崙轉移到了中國。

網路安全專家西西里亞諾(Robert Siciliano)透露，此事件是近期頻發的集體手機竊案的最新案例，贓物往往流入中國或其他國家，被轉售倒賣獲取暴利。西西里亞諾說，全球擺脫疫情陰霾後，中國二手手機需求量自2022年起激增。如今，竊賊手中每部蘋果手機值300至500元。

「在美國被盜的手機能輕易在中國等國家使用，因為當地網路沒有採用與我們相同的黑名單協議」，西西里亞諾解釋道，由於調查需破解密碼保護裝置並追查海外轉運中間人，時間非常漫長，美國手機竊案最終僅約5%至10%能偵破。另一方面，警方往往缺乏進行這類調查的預算。

警方證實，除布碌崙派拉蒙劇院外，今年夏天他們還接獲發生在K橋下公園(Under the K Bridge)和布碌崙倉庫(Brooklyn Storehouse)的手機竊案報案。

一名Reddit用戶8月發文稱，「昨晚在K橋下公園遭竊手機，警方和Verizon電信人員都說，今天已有20多人因遭遇相同情況報案」；另一名Reddit用戶描述，6月份龐克樂團Turnstile's在同一戶外場地演出後，失物招領處出現「報失手機的人排起了長隊」。

布碌崙 疫情 社群媒體

55次通話僅12次成功 紐約市公立醫院多語種翻譯服務不力

迎第25年節慶傳統 法拉盛聖誕樹12/2點燈
