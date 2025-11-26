孟昭文等致函司法部 促強化仇恨犯罪執法

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
孟昭文(中)領銜105名國會議員，致函司法部督促強化仇恨犯罪執法。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(中)領銜105名國會議員，致函司法部督促強化仇恨犯罪執法。(孟昭文辦公室提供)

由國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、皇后區國會眾議員孟昭文(Grace Meng)領銜，共105名國會議員24日致函司法部(DOJ)，對司法部未能妥善執行聯邦仇恨犯罪法深感憂慮，並敦促部門將預防、回應與起訴仇恨犯罪列為優先事項，保障所有受邊緣化社群的安全。

信中批評，盡管國會授權明確，但司法部似乎正「背離其法定責任」。議員指出，司法部今年4月取消司法計畫辦公室(Office of Justice Programs)370多項補助，涉及金額估計5億元，這些補助原本支援地方執法機構、受害者服務組織、藥物濫用與心理健康治療計畫、公共安全研究與社區服務等。

此外，根據信件，聯邦政府提交的2026財政年度預算，亦計畫削減多項與仇恨犯罪防治相關的補助，包括以謝帕德(Matthew Shepard)與伯德(James Byrd Jr.)為名的仇恨犯罪法案、海爾反仇視法(Jabara-Heyer NO HATE Act)等。

議員並指出，自今年1月20日，司法部下屬的社區關係服務處(CRS)網站刪除了大量與仇恨犯罪相關的內容，包括涉及種族、宗教、性別、性取向、性別認同、族裔與身心障礙等領域的工作資訊；此外，網站亦移除「與跨性別社群溝通與建立關係」的培訓影片。

議員們質疑，該行動恐與川普總統發布的反跨性別行政令第14168號有關，但司法部仍有法律義務處理並蒐集跨性別者遭遇仇恨犯罪的相關資料。

信中強調，社區關係服務處係依「1964年民權法案」第十章設立，負責處理社區緊張與仇恨犯罪等重大議題，但據報司法部計畫將其縮編至僅剩一名員工，並於9月29日向現有員工發出裁撤通知。議員警告，若僅剩一名人手，服務處將完全無法執行其法定職責。

孟昭文等人亦表示，他們理解民權司仍在處理部分仇恨犯罪案件，特別是宗教相關案件，但他們擔心司法部可能將資源集中於特定類別，而忽略其他受法律保護的族群。議員們要求司法部長邦迪(Pam Bondi)於60天內回覆相關問題。

