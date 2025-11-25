長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
長島高中華裔女生王悅綺(Victoria Wang)近日以526.30分總成績，勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，在學業與體育表現上都迎來亮眼收尾。王悅綺也因跳水表現突出，早在11年級時便獲哈佛大學提前錄取，明年將赴心儀的哈佛大學就讀。

根據紀錄，王悅綺在八年級即奪下紐約州跳水錦標賽季軍，九年級晉升為亞軍，11年級再度拿下亞軍。今年在州賽中完成11個動作後，以526.30分成績如願登頂，實現多年以來的奪冠目標。她近日也贏得本年度納蘇郡(Nassau County)跳水錦標賽冠軍，這是她的第四座郡冠軍，並被視為當地最頂尖的跳水選手之一。

王悅綺出生於中國。據王悅綺的母親張Nancy回憶，當年她家在中國的住處附近跳水資源充足、設施完善，王悅綺在四歲半便參加了跳水隊的試訓。但為了讓孩子獲得更全面的成長環境與更多的教育機會，一家人在她六歲時移民美國。

在適應美國生活後，張Nancy表示，王悅綺在八歲半時重新開始跳水訓練。由於曾中斷過，她的訓練節奏比同齡人更為緊湊。在別人休息的時候，她仍在持續練習，可說是「三步並作兩步」。

王悅綺通常在下午3時多放學後便前往俱樂部，投入跳水訓練，一周六天，每天三至四小時，無論風雨或有傷，都從不間斷。每天回到家已是7、8點，吃完晚餐，完成學校作業後，還要反覆觀看跳水比賽的錄影，鑽研各種微小的細節，並從錯誤中汲取經驗，不斷精進。

「美國有很多機會，但一切都取決於堅持與努力，」張Nancy表示，「即便去年已被哈佛錄取，她仍不放棄自己追求冠軍的目標，最終實現了自己的夢想。我們家長能做的，就是毫無怨言地支持，並且無限地相信她」。

張Nancy也表示，除了天賦與努力，王悅綺的優異成績還得益於華裔教練胡志華的悉心栽培。胡志華曾任中國跳水隊教練，數十年前來美國執教，目前擔任復敦大學(Fordham University)跳水隊教練，並創辦了紐約跳水俱樂部(New York Dive Club)，王悅綺正是在這裡接受訓練。

