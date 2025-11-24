紐約女足封后遊行 曼哈頓下城今交通管制

紐約女足球隊高譚FC獲得NWSL總決賽冠軍，24日在市政廳附近遊行，慶祝勝利。(美聯社)

紐約女足球隊「高譚FC」(Gotham FC)22日在NWSL總決賽中戰勝對手「華盛頓精神」隊(Washington Spirit)，獲得三年內的第二座冠軍獎盃。球隊將於24日(周一)上午在曼哈頓 下城舉辦遊行，慶祝勝利，並前往市政廳接受頒獎。市府將免費為市民發放500張觀禮門票，先到先得；市府同時提醒過路車輛注意市政廳附近的交通管制路段。

本年度NWSL總決賽在加州聖荷西舉行，作為賽前並不被廣泛看好的「8號種子」，高譚FC隊依靠中場球員拉威爾(Rose Lavelle)的進球，以1比0小勝作為二號種子的對手，獲得隊史上的第二座冠軍獎盃，這也是高譚FC在三年內的第二冠。

而在此之前，高譚FC亦憑藉優秀的防守接連淘汰本賽事的頭號種子以及衛冕冠軍等勁旅，一路殺入總決賽。在賽後受訪時，進球功臣拉威爾表示，本賽季球隊遭遇傷病、密集賽程和長途奔波的困擾，但球員堅持團結一心、嚴格執行教練的戰術部署，因而每每能在關鍵時刻堅持到底，險中求勝，這種堅韌是球隊奪冠的基石。

球隊回到紐約後，將在24日參加勝利遊行。遊行預計24日上午10時從曼哈頓巴克萊街(Barclay Street)出發，沿百老匯 大道(Broadway)北行至市政廳廣場。隨後，市政廳將舉行儀式，為球隊頒發「城市之鑰」(Key to the City)。而為表達祝賀，紐約市政廳和市府建築在22至24日期間，亮起代表高譚FC隊的天藍色景觀燈光。