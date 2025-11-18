我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

紐約生存手冊／冬天日照減少 小心情緒失調上身

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著紐約「一夜入冬」，落葉、氣溫驟降及日照減少可能會讓部分市民患上季節性情緒失調症。(記者曹馨元／攝影)
隨著紐約「一夜入冬」，落葉、氣溫驟降及日照減少可能會讓部分市民患上季節性情緒失調症。(記者曹馨元／攝影)

隨著紐約「一夜入冬」，落葉、氣溫驟降及下午5時便天黑的日照減少，可能會讓部分市民患上「季節性情緒失調症」(Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD)。這段時間人們傾向更孤立，更容易爆發壓力及負面情緒，必要時應自我解救、尋求幫助。

根據美國國家心理健康研究院(NIMH)資料，SAD的症狀包括長期情緒低落、焦慮或空虛感、對事物喪失興趣、感到絕望，甚至出現睡眠與食欲改變、難以集中注意力、精力下降等情形。而心理健康專家指出，即使沒有臨床診斷，人們普遍也會因日照減少、氣溫寒冷、社交頻率降低而感到情緒低落。

臨床心理學家富勒(J. Ryan Fuller)表示，紐約市因高樓林立、遮擋陽光，且大多居民都長期在高樓裡工作生活，所接受日照有限，因此更容易出現SAD症狀。

富勒表示，憂鬱症與SAD都能有效治療，建議出現症狀者應尋求專業協助，主動接受評估。他還建議民眾在天氣允許的情況下多到戶外活動，盡量多接觸真正的陽光。

西奈山健康中心心理學家雪布(Molly Sherb)則強調保持社交互動的重要性。她表示，若有人覺得孤單或自我封閉，可以嘗試從簡單小事開始加強社交維繫，例如每周打電話給朋友一次，逐步安排輕鬆的出門聚會。

若出現心理健康危機，可撥打全國「988」自殺與危機熱線，尋求幫助與資源轉介。紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)提供低價或免費的心理治療服務，可致電1-844-692-4692或上網預約。紐約市府去年也推出「Teenspace」計畫，為青少年提供免費心理諮詢。透過官網nycteenspace.com預約後，系統會於幾日內配對治療師；青少年也可藉此協助處理焦慮、壓力、人際交往等問題。

紐約市 心理健康 憂鬱症

上一則

法拉盛汙水設施 政府大玩「聲東擊西」

下一則

美國長樂公會慶祝成立27周年 逾千人出席盛典
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費
紐約布碌崙華男在兩州詐騙老嫗遭通緝

紐約布碌崙華男在兩州詐騙老嫗遭通緝
車牌被冒用 紐約史島9旬翁收數千元過路費與罰單

車牌被冒用 紐約史島9旬翁收數千元過路費與罰單
全球最富裕城市 東京奪冠、紐約第二 前10大亞洲占4席

全球最富裕城市 東京奪冠、紐約第二 前10大亞洲占4席

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費