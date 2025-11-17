調查劇情反轉 布碌崙公寓門房非遭竊賊打死

13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

媒體日前報導，布碌崙 (布魯克林)一名公寓管理員因與偷包裹者發生衝突身亡，偷包裹的嫌犯遭警方逮捕。但此案16日劇 情反轉，執法部門說，這名嫌疑人是在與公寓與管理員發生衝突後，管理員因心臟病 發作離世，而且這名當事人也不是包裹賊，因此決定將其釋放，不予起訴。

媒體13日報導，弗萊布許(Flatbush)公寓樓的41歲管理員哈瓦利(Burim Havolli)因與一名正從公寓樓前廳偷包裹的男子爭吵，升級為打鬥，哈瓦利的頭部被這名男子打傷，他在回到樓內公寓後，又去當地醫院接受治療，後不治身亡。

正當人們開始譴責這名31歲的偷包裹嫌犯，並對日趨嚴重的偷包裹現象感到憂慮時，案件16日有出人意外的發展。警方調查指出，公寓管理員哈瓦利和這名男子在13日上午8時15分左右發生打鬥，幾個小時後哈瓦利心臟病發作，才是他死亡的真正原因。

因為大樓經常有住戶抱怨包裹無緣無故失蹤，管理員哈瓦利認為這名男子當時是在偷包裹，於是上前質問男子，兩人的口角變為肢體衝突。警方調查發現，這名男子不是包裹賊，而是去大樓裡找人的。

當時目擊這一事件的鄰居說，哈瓦利當時抱住這名男子，希望警察能趕到抓住他，男子則用手機猛砸哈瓦利的頭部。警方認為，當時哈瓦利用手臂鎖住了這名男子的頭部，男子用手機砸人是出於自衛。

目擊者稱，警員約8時45分趕到現場，哈瓦利拒絕進入救護車到醫院接受治療。約10時30分，鄰居聽到哈瓦利的妻子在自己公寓內尖叫。哈瓦利被發現臉朝下倒在浴室中，他於10時被送往醫院急救。

警方消息來源稱，哈瓦利很可能是因心臟病突發死亡，真正死因還有待屍檢報告結論。