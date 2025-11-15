警務政策路線差異明顯 曼達尼將會市警局長蒂池

警務政策路線差異明顯，曼達尼(右)暫定數周內會面蒂池。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與現任市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)預計將於未來數周內」會面，由於曼達尼被視為反警察立場的民主社會主義者，兩人的會面被視為其是否履行競選承諾、爭取蒂池續任的節點。

據政治新聞媒體「Politico」和「紐約郵報」(NY Post)，多名消息人士證實，雙方自11月4日大選後已建立聯繫，並有初步會面安排。曼達尼在競選期間曾承諾，希望由在治安議題上廣受肯定的蒂池續任市警局長。

盡管如此，曼達尼過去曾在2020年稱市警總局「具有種族歧視 性」，因此其上任後是否保留蒂池備受各界關注。自蒂池被點名可能續任後，包括州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦眾議院少數黨領袖傑佛里斯(Hakeem Jeffries)以及多個警察工會，均公開或私下敦促曼達尼留用蒂池。

然而，出身紐約知名富商家族的蒂池，與曼達尼在政策理念上仍存在明顯差異。蒂池長期反對2019年刑事司法改革中的部分條文，並支持現任市長亞當斯 (Eric Adams)擴大警力至4萬人的計畫；曼達尼則已表明，將維持目前約3萬4000人的警力規模。

此前，蒂池在多屆市府任職多年，歷經多位市長，被視為行政經驗豐富的官員。目前，曼達尼的過渡團隊多由前市長白思豪(Bill de Blasio)的政府成員組成。

消息指出，曼達尼與蒂池自今年7月後並未直接對話，曼達尼近日在哈林區出席活動時表示，期待與蒂池的會談，「之後會向媒體說明談話結果」。他的競選團隊其後亦向「Politico」證實雙方團隊已恢復溝通，並正在敲定會面日期。

曼達尼今年3月首次公開提及願意讓蒂池留任，並在10月明確表示將提出邀請。此舉被外界解讀為他試圖安撫對民主社會主義市政府抱持疑慮的企業界與中間選民。曼達尼曾表示認可蒂池在整頓警隊、打擊高層腐敗，以及部分犯罪數據下降方面的表現。

目前，曼達尼已啟動過渡團隊並任命兩名核心幕僚，但對於新市府的警務領導布局始終未有提及。