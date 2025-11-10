「造山者」紐約特映 導演笑稱適逢晶片荒成了「時事片」

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
紀錄片「造山者」9日於曼哈頓時報廣場舉行放映，導演蕭菊貞(圖中)與製片人陳添順(圖左)、蔣顯斌(圖右)出席座談分享幕後故事。(記者馬璿╱攝影)
紀錄片「造山者」9日於曼哈頓時報廣場舉行放映，導演蕭菊貞(圖中)與製片人陳添順(圖左)、蔣顯斌(圖右)出席座談分享幕後故事。(記者馬璿╱攝影)

闡述台灣半導體發展歷程的紀錄片「造山者」，自上映以來在台灣創下票房佳績，如今主創團隊更走出島嶼，展開海外巡迴放映。9日，導演蕭菊貞與製片人陳添順、蔣顯斌來到紐約曼哈頓時報廣場旁的Regal Theater與觀眾座談，娓娓道來幕後歷程。三位創作者表示，「造山者」不僅是一部科技紀錄片，更是從人文關懷的角度，記錄那群在國際風雲湧動之中背負國家命運的前輩身影，也讓世人看見台灣在打造世界級半導體產業背後所傾注的心血與信念。

「造山者」故事始於南陽街40號的小欣欣零食店，那場七人會議，默默地改寫了台灣半世紀後的命運。1970年代政府派遣19人的團隊到美國無線電公司(RCA)學習積體電路技術，成為台灣半導體產業的核心技術人才，回國後為竹科、台積電、聯電等公司奠下基礎。當時行政院長孫運璿一句「只許成功，不許失敗」，成了他們畢生難忘的座右銘，也道盡那個時代的孤注一擲，至今仍深深觸動著他們。

隨著國際局勢風雲變幻，台灣在夾縫中求生存，半導體產業更顯刻不容緩。50年後的今日，這場長征終於結出碩果，達到世界級的成就。片中數十位工程師、技術員與文史工作者的回憶，如涓涓細流的匯集，拼湊出台灣半導體崛起的集體記憶。蕭菊貞說，自己雖然身為一個「科技麻瓜」，甚至曾經拒絕過拍攝此片的提議，但她在參與計畫主持人胡定華追思會中，看見了前輩們難得真情流露的一面，便選擇以人性為鏡，將決策背後的壓力、責任與勇氣化為觀眾能共鳴的情感。「他們讓我感動的地方，我就讓大家感動」。

蕭菊貞表示，盡管她已有30年拍片經驗，但「造山者」的難度如同變化球，拍攝的五年期間國際政治與產業版圖瞬息萬變，讓她必須隨時調整方向，幾乎「日以繼夜追著新聞跑」。她形容過程中的壓力難以想像，但支撐她走下去的，是與當年前輩們同樣的使命感。「想到他們背著國旗、扛著國家的焦慮，好像那面旗現在也到了我的肩膀上，告訴我必須要讓更多人知道這個故事。」這股為前輩寫下歷史定位的執念，不只傳承台灣故事，更讓世界看見硬科技下隱藏的軟實力。

紀錄片「造山者」9日於曼哈頓時報廣場舉行放映，導演蕭菊貞(圖中)與製片人陳添順(圖左)、蔣顯斌(圖右)出席座談分享幕後故事。(記者馬璿╱攝影)

蔣顯斌也笑道，原先紀錄片定義為歷史片，沒想到最後成了「時事片」，拍攝期間遭逢疫情、晶片荒、AI崛起與地緣政治震盪，讓劇情超乎預期、無法預設劇本。但他表示，這也讓「造山者」不只是一部紀錄片，更是像過去致敬、與未來對話的橋梁。

面對川普總統對「技術偷學」的質疑，蕭菊貞語氣堅定地表示，她並不認同川普總統的論述。「當年台灣工程師的確向美國學習，但真正讓奇蹟誕生的，是後續的堅持與信念。」蔣顯斌補充，台灣產業能走到今天，靠的不是僥倖，而是50年如一日的冒險與試煉。一名史丹佛學者在觀影後感嘆：「終於明白為什麼台灣的高密度聚落難以複製。」陳添順則說，當年那場跨海學習，誰也不知道會成功與否，「那是一場賭注，但他們仍選擇押上未來。」

陳添順另補充一則「造山者」片名背後的故事，初期團隊將副標題名為「半世紀的賭注，」之所以把半字拿掉，不僅是科技仍在蓬勃發展的現實，更是希望呈現當年前輩們所樹立的基礎，至今仍在深深影響著台灣的無數後進，甚至上升至台灣國家安全的層級。

歷經矽谷與鳳凰城的巡迴放映後，主創三人分享各地觀眾反應。蕭菊貞表示，台灣觀眾看完後直呼找回身為台灣人的榮耀感，有學生更表示希望「也能為台灣做點什麼」。外語觀眾則並未如外界所以為提出與競爭有關的論點，而是被小島的韌性深深打動，也藉此知道為何如此的產業奇蹟只有台灣才做得到，「也有人跟我們說，他們看到的不只是產業奇蹟，而是一種『同島一命』的精神。」

本次活動由紐約台灣商會副會長張育誠接洽，會長林慶甫與眾多會員皆出席現場。此外，當年計畫主持人之一方賢齊之女Betty Hsieh、紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、駐紐約台北文化中心主任桂業勤、華航紐約分公司總經理李文儀亦與會。

闡述台灣半導體發展歷程的紀錄片「造山者」在台創下票房佳績，主創團隊更巡迴至海外，於9日與10日在紐約放映。(記者馬璿╱攝影)
9日，紀錄片「造山者」導演蕭菊貞與製片人陳添順、蔣顯斌來到紐約曼哈頓時報廣場旁的Regal Theater與觀眾座談，娓娓道來幕後歷程。(記者馬璿╱攝影)

