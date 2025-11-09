洛克菲勒中心聖誕樹抵達曼哈頓亮相 12月3日點燈

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
洛克菲勒中心聖誕樹於周六早晨在曼哈頓中城亮相。(美聯社)
洛克菲勒中心聖誕樹於周六早晨在曼哈頓中城亮相。(美聯社)

今年的洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹於8日早晨在曼哈頓中城亮相，此次選中的「年度之樹」從紐約州東格林布什(East Greenbush)運來，是棵高約75呎、樹齡約75年、重達11噸的挪威雲杉，將在12月3日舉行點燈儀式。

運送當日已有民眾在現場等待，工作人員先將聖誕樹從長達100呎的拖車上吊起，懸空安放，並在底部打入支樁以固定樹身直立。樹上環繞5呎電線、裝飾著超過5萬盞的多彩LED燈，最後再加上一顆9呎高、重達900磅、鑲有300萬顆水晶的施華洛世奇(Swarovski)星形樹頂裝飾。

此棵挪威雲杉由東格林布什當地的拉斯(Russ)家族捐贈，運送至曼哈頓當日時，洛克菲勒中心首席園丁波茲(Erik Pauze)以及拉斯家族成員朱蒂(Judy Russ)皆出席，朱蒂感性表示，看見家族的樹被選中讓她感到相當興奮，且聖誕節之於家族一直是非常特別的節日，今年能以更宏大的規模與眾人分享，讓她更為期待。

朱蒂回憶起得知樹木被選中時的心情，表示「像是幻想一樣」，過去家人們曾說這棵樹將有望成為洛克菲勒中心的年度之樹，在他們心中有著特別的地位。在朱蒂的先生丹(Dan Russ)2020年過世後，她更感性道「我知道他一定會希望能看到這一刻」。

朱蒂與兒子利姆也計畫參加下月的點燈儀式，欲欣賞的民眾可以親自前往洛克菲勒中心，也可透過國家廣播公司(NBC)與Peacock的直播節目「Christmas in Rockefeller Center」欣賞。

洛克菲勒中心聖誕樹歷史最早可追溯至1931年，當年大樓施工時工人們豎起小樹慶祝，在日後近百年間，洛克菲勒中心聖誕樹便逐漸成為紐約市節慶標誌，並被寄予二戰支持、加拿大國慶等重大紀念含義。

在點燈儀式結束後，每年的年度聖誕樹都將被鋸成木材，捐贈給「仁人家園」(Habitat for Humanity)作為建屋材料。歷年重新利用的樹木，已協助在康州、費城及樹木原本所在地建屋，部分木材仍保留洛克菲勒中心的印記，延續節日的溫暖精神。

