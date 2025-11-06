曼達尼勝選後首波人事 前副市長斯普林格主導交接

斯普林格有超過20年的公共服務經驗，曾任職三屆市府，領導多個城市機構，2022年1月加入亞當斯政府，推動了市內多項住房和經濟發展計畫。(美聯社)

在紐約市 長選戰勝出後翌日，候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)5日在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)舉行記者會，公布交接團隊人選，其交接團隊將由前市長亞當斯 (Eric Adams)的重要幕僚、菲律賓裔斯普林格(Maria Torres-Springer)領銜。曼達尼已啟動交接團隊官網，transition2025.com，口號為「紐約的新時代」(A New Era For NYC)，他將於明年1月1日(周四)宣誓就任。

紐約市長當選人曼達尼(前)和他的市府交接團隊。(路透)

斯普林格曾擔任亞當斯的第一副市長，將與另外三名成員共同擔任交接小組共同主席，分別是前聯邦貿易委員會主席莉娜汗(Lina Khan)、紐約市聯合勸募會(UWNYC)總裁波妮(Grace Bonilla)、以及前市府衛生與公共服務副市長哈佐格(Melanie Hartzog)。四人均為女性，且均具備聯邦或市府工作經驗。曾在白思豪(Bill de Blasio)政府任職的黎歐珀德(Elana Leopold)預計出任交接團隊執行主任。

曼達尼表示，未來幾天將陸續公布更多交接團隊成員，包括社區組織者、市府老將及政策專家，將致力落實他的政見，包括凍租穩定住宅租金、免費公車，以及建立免費托育制度。交接團隊也將開始物色與面試未來政府高層職位人選。

曼達尼表示，他計畫聘用部分民主社會主義者(DSA)成員進入市府，但尚未做出具體承諾。目前其核心團隊中尚無教育與公共安全領域的專家。他曾表示希望現任市警局長蒂池(Jessica Tisch)續任，有報導指蒂池願留任。

曼達尼引用前州長馬力歐‧葛謨(Mario Cuomo，葛謨父親)的名言說道。「競選的詩意昨晚9時已告結束，但治理的散文才剛開始。」曼達尼表示，亞當斯尚未親自致電恭賀，也尚未邀請他前往市府會面，但他期待與亞當斯對話，以確保交接順利。