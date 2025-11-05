我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

自由派最新民調 多數紐約州選民要富人增稅

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新民調顯示，紐約州大多數選民贊成向大公司和最富有的人群增加稅收，以彌補地方財政壓力和推行可負擔性政策。這一民意與紐約市長民主黨候選人曼達尼的政治主張相契合。(路透)
最新民調顯示，紐約州大多數選民贊成向大公司和最富有的人群增加稅收，以彌補地方財政壓力和推行可負擔性政策。這一民意與紐約市長民主黨候選人曼達尼的政治主張相契合。(路透)

由進步派團體「投資我們的紐約運動」(Invest in Our New York Campaign)委託民調機構錫耶納學院(Siena College)所做的一項最新民調顯示，絕大部分的紐約州選民都贊成向大公司和最富有的人群增加稅收，而這一民意正與民主黨新當選紐約市長的曼達尼(Zohran Mamdani)的主張相契合。

與曼達尼主張相契合

這項民調在10月13至17日間進行，樣本總量為經過加權處理、符合全州代表性的1010名登記選民，誤差範圍在4.2個百分點內。

52%認所繳稅額過高

結果顯示，60%的紐約人認為，現行的稅收體系無法做到對所有人都公平，52%認為自己實繳的稅高於應付的水平，其中共和黨人明顯高於民主黨人，民主黨人中有47%認為自己目前的稅負水平是合理的。

而對於其他人所繳納的稅額，多數人都認為應該更多。其中，64%的受訪者認為應該向收入水平排在前5%的人收取更多州所得稅。

在被問到是否支持向大公司和5%最富人群增稅，用以支付曼達尼所主張的全面免費托育、免費公共交通和可負擔住房成本時，51%的受訪者強烈支持、20%部分支持，總體支持度達71%。而針對曼達尼的另一項主張、將年盈利超過500萬元的公司稅率從7.25%提升至11.5%，62%的受訪者表示此舉恰當。

66%贊同最富房東增稅

川普政府及其本人此前曾多次威脅，如果曼達尼勝選將拒絕撥付給紐約的10億元聯邦資金。在面臨如此威脅時，67%明確贊同為大公司和最富有的人增稅，以彌補地方財政損失。而對於「大又美」法對紐約州聯邦資金的削減，78%的受訪者認為應該讓最富有的人「承擔他們應付的稅額」、其中64%明確贊同為富人增稅、66%贊同讓最富有的房東多繳稅。

不過與此同時，受訪者對於增稅對社會和自身帶來的影響亦普遍具備理性認知。對於「增稅會導致富人逃離紐約並損害地方經濟」的說法，贊同和反對的人數均占43%，而對於「高收入人群和大公司能創造就業機會、最終造福全體紐約人」的說法，贊同者亦達到42%，僅略低於反對者。而在具體稅收細目上，54%的受訪者贊成對股票出售收入超過50萬元的人增加稅收，僅略微過半，其中紐約都會區內的郊區人口支持比例最低。而對於向價值超過25萬元的遺產徵稅，則有62%的受訪者反對，支持者僅占27%。

曼達尼 民調 民主黨

上一則

曼達尼當選紐約市長 首位穆斯林、最年輕市長

下一則

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

身陷鼓吹暴力爭議 維州民主黨檢察官候選人仍當選

身陷鼓吹暴力爭議 維州民主黨檢察官候選人仍當選
紐約皇后區市議員候選人黃友興 獲多位現任議員背書

紐約皇后區市議員候選人黃友興 獲多位現任議員背書
紐約皇后區第19選區市議員選戰 帕拉迪諾與趙榮光互指拉票干擾

紐約皇后區第19選區市議員選戰 帕拉迪諾與趙榮光互指拉票干擾
紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足

紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外