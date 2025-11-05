自由派最新民調 多數紐約州選民要富人增稅

最新民調顯示，紐約州大多數選民贊成向大公司和最富有的人群增加稅收，以彌補地方財政壓力和推行可負擔性政策。這一民意與紐約市長民主黨候選人曼達尼的政治主張相契合。(路透)

由進步派團體「投資我們的紐約運動」(Invest in Our New York Campaign)委託民調 機構錫耶納學院(Siena College)所做的一項最新民調顯示，絕大部分的紐約州選民都贊成向大公司和最富有的人群增加稅收，而這一民意正與民主黨 新當選紐約市長的曼達尼 (Zohran Mamdani)的主張相契合。

與曼達尼主張相契合

這項民調在10月13至17日間進行，樣本總量為經過加權處理、符合全州代表性的1010名登記選民，誤差範圍在4.2個百分點內。

52%認所繳稅額過高

結果顯示，60%的紐約人認為，現行的稅收體系無法做到對所有人都公平，52%認為自己實繳的稅高於應付的水平，其中共和黨人明顯高於民主黨人，民主黨人中有47%認為自己目前的稅負水平是合理的。

而對於其他人所繳納的稅額，多數人都認為應該更多。其中，64%的受訪者認為應該向收入水平排在前5%的人收取更多州所得稅。

在被問到是否支持向大公司和5%最富人群增稅，用以支付曼達尼所主張的全面免費托育、免費公共交通和可負擔住房成本時，51%的受訪者強烈支持、20%部分支持，總體支持度達71%。而針對曼達尼的另一項主張、將年盈利超過500萬元的公司稅率從7.25%提升至11.5%，62%的受訪者表示此舉恰當。

66%贊同最富房東增稅

川普政府及其本人此前曾多次威脅，如果曼達尼勝選將拒絕撥付給紐約的10億元聯邦資金。在面臨如此威脅時，67%明確贊同為大公司和最富有的人增稅，以彌補地方財政損失。而對於「大又美」法對紐約州聯邦資金的削減，78%的受訪者認為應該讓最富有的人「承擔他們應付的稅額」、其中64%明確贊同為富人增稅、66%贊同讓最富有的房東多繳稅。

不過與此同時，受訪者對於增稅對社會和自身帶來的影響亦普遍具備理性認知。對於「增稅會導致富人逃離紐約並損害地方經濟」的說法，贊同和反對的人數均占43%，而對於「高收入人群和大公司能創造就業機會、最終造福全體紐約人」的說法，贊同者亦達到42%，僅略低於反對者。而在具體稅收細目上，54%的受訪者贊成對股票出售收入超過50萬元的人增加稅收，僅略微過半，其中紐約都會區內的郊區人口支持比例最低。而對於向價值超過25萬元的遺產徵稅，則有62%的受訪者反對，支持者僅占27%。