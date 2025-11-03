曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普

紐約市人口近4成為移民，印度裔的曼達尼一舉打破紐約市長與市府長期為建制派政客、律師與商人把持的定律，兩黨都在看可能對政治版圖的影響。(路透)

民主黨紐約市長候選人曼達尼 憑藉網路迷因與短影音吸引大批年輕世代支持者，但背後還有現任總統川普 隱形角力。曼達尼在川普「讓美國再次偉大」風潮下，掀起另一股抗川潮，兩人猶如彼此的最佳助選員。

全美第一大城紐約市民約為850萬人，人口總數僅佔全美總數2.5%，但市長選舉風向動見觀瞻。34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）掀起世代熱潮，超過73萬選民提前完成投票，是上屆的4倍。

曼達尼民調力壓父執輩政壇老將前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）、共和黨候選人律師斯里瓦（Curtis Sliwa）與退選的現任市長亞當斯（Eric Adams），世代交替趨勢明顯，但競選期間背後角力是來自紐約的在地人川普（Donald Trump）。

川普用「百分百瘋狂的共產黨人」、「激進左派」、「虛假共產承諾」等言詞推文攻擊曼達尼。身為紐約客，川普意有所指的說「當總統真的很難不大舉撥款金援紐約」。他不情願的支持原屬民主黨的前政敵古莫，稱他是「糟糕的民主黨人，但總比共產黨來得可接受」。

華盛頓郵報（The Washington Post）形容兩人是「最佳敵人」，面對無所不在隱形參選的川普，曼達尼在電視辯論提高聲量，「我是為信仰奮戰的進步派穆斯林，川普最畏懼的夢魘」。

川普協調其他參選者增加非曼達尼陣營的勝選機會，曼達尼說：「對勝選前景感到興奮，但不會自信自滿，每天提醒自己、支持者與競選團隊，這是一場必須獲勝的選戰，絕非從天而降。」他強調，在生活成本議題上願與川普合作及公開對話。

曼達尼是近年紐約市長選舉中，少見的年輕非當權候選人。紐約權力不外乎來自金與權，人人有機會，但沒錢沒靠山難出頭。話語權掌握在投資銀行家、地產業、律師、企業高層與猶太裔等各族裔家族手中，除了曼達尼對抗川普之外，還有挑戰堅實權貴體制的意涵。

歷屆紐約市長多具全美影響力，但未必屬民主黨陣營。川普支持者朱利安尼（Rudy Giuliani）1994年至2001年擔任市長，改善治安，911事件期間凝聚人心；富豪彭博（Michael Bloomberg）首任期代表共和黨參選，之後變更任期限制擔任3屆市長，大舉開發市區土地，延續金融之都世紀榮景。

