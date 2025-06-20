兒童夏季EBT福利 本周開始發放

紐約州本周開始發放兒童夏季EBT福利。(本報檔案照)

紐約州 從本周開始向全州符合條件的兒童發放「夏季電子福利轉帳卡」(Summer EBT)福利，每位符合條件的兒童將一次獲得120元福利，該福利可在參與計畫的超市、農夫集市及其他EBT授權零售商處使用，與「營養補充 援助計畫」(SNAP，又稱糧食券 )福利相同。

夏季EBT計畫旨在幫助有學齡兒童的低收家庭在夏季購買食品，因為暑假期間學校一般不供應餐食。雖然今年的夏季EBT合格通知信已於2日開始寄出，但實際福利從18日起才開始加載至EBT卡，今年的發放過程將持續整個夏季。

2024年已領取夏季EBT福利的家庭，今年的福利將加入現有EBT卡。若EBT卡去年已更換，福利將加至新卡片。新符合Summer EBT標準的兒童將通過郵件收到一張全新的EBT卡。

紐約州大多數符合條件的兒童都無需申請，如果學齡兒童符合以下條件，系統會為其自動註冊：年齡在六至16歲之間，領取糧食券、臨時援助或白卡(Medicaid)，或者通過國家學校午餐計畫(NSLP)獲得免費或減價的學校餐食。就讀於為所有學生提供免費餐食的學生並不一定符合條件。家長應查看寄來的通知書或在線上查看是否符合資格。

一旦發放，夏季EBT福利的有效期為122天，若未在這一時間段內使用，夏季EBT福利將失效。使用者可以通過ebtEDGE網站或應用程序查詢餘額、在不購買食物時凍結EBT卡，並獲取帳戶資訊。

如果在8月1日之前未收到夏季EBT福利或資格通知信，請致電夏季EBT幫助熱線(833)452-0096或到網站 https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/查詢。如果EBT卡被盜刷，福利無法補發，則必須在使用EBT卡後將其鎖住，以免被盜用。