阻聯邦削40億醫療科研經費 紐約聯合多地聲援訴訟

紐約市府17日宣布,已與全國多地城市和郡政府共同提交法庭意見書,力阻聯邦政府削減研究機構經費的決策,避免波及本市醫院、大學與研究機構。(取自市長辦公室)

紐約市 府17日宣布,已與全國多地城市和郡政府共同提交法庭意見書,加入「麻州等州對國家衛生研究院案」(Commonwealth of Massachusetts, et al. v. National Institutes of Health, et al.)中,力阻聯邦政府削減研究機構經費的決策,避免波及本市醫院、大學與研究機構。

市府表示,聯邦國家衛生研究院(NIH)近期無預警改變補助計算方式,大幅削減對「間接成本」的補助,恐使全國多地研究項目停擺或被迫取消,導致醫療突破延宕、大量工作機會流失,並重創地方經濟。

根據資料,NIH每年發放約320億元研究經費,其中大多用於「直接成本」如購置儀器或支付研究人員薪資,部分則為「間接成本」,涵蓋實驗室維護、水電費、行政人員與危險物處理等營運開銷。此次NIH提出的變更,正是針對後者削減預算,據川普 政府預估,將每年減少約40億元撥款。

市長亞當斯(Eric Adams)表示,「紐約市擁有全球頂尖的公共衛生與研究機構,數百萬名病患與家庭依賴這些單位的研究成果,同時也帶動地方經濟發展,保持本市在醫療創新領域的領先地位。聯邦經費是推動這些救命工作的關鍵,我們將持續捍衛紐約人應得的資源,並呼籲法院保護這筆重要的撥款。」

此案目前由美國第一巡迴上訴法院審理,根據法庭意見書,各城市與郡政府指出,NIH此舉既草率又缺乏正當程序,未顧及地方對原有補助架構的長期依賴,勢必對當地研究機構、就業與經濟造成嚴重衝擊,更削弱民眾對醫療研究的期盼,特別是在癌症、糖尿病和心臟病 等領域。

同時,NIH的92位專家日前也向川普任命的院長巴塔查雅(Jay Bhattacharya)發出公開信,抨擊川普政府的政策正破壞NIH使命、浪費公共資源、損害美國人民乃至全球民眾的健康。