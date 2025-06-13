金針菇受汙召回 與2月前是同一家布碌崙食品公司

4月18日宣布召回的遭李斯特菌汙染的金針菇。(FDA網站)

金針菇(Enoki Mushroom)是華人餐桌上常見的一種食材，近日位於布碌崙 (布魯克林)的食品公司Hofood99宣布召回一批疑似遭到李斯特菌(Listeria monocytogenes)汙染的金針菇。而就在兩個月前，紐約一家食品公司以同樣的原因宣布召回一批金針菇，受汙染的該批金針菇，同樣也是由Hofood99分銷。

Hofood99公司於11日宣布召回由該公司分銷的200克包裝金針菇，外包裝為綠色塑料，包裝背面標籤上印有UPC條形碼6976532310051。該公司稱，這批金針菇已發貨到美國各地，希望購買了這批金針菇的消費者立即丟棄產品，或將其退還至購買地點退款。

美國食品藥物管理局(FDA )稱，這次汙染是在密西根州一家商店發現的，該商店出售的這批金針菇經密西根州農業與農村發展部(MDARD)實驗室樣本分析後發現含有李斯特菌。根據FDA，李斯特菌可能導致嬰幼兒、體弱者、老年人和免疫系統較弱人群出現嚴重甚至致命的感染。雖然身體健康者可能僅出現短期症狀，如高燒、劇烈頭痛、肌肉僵硬、噁心、腹痛和腹瀉等症狀，但這種細菌感染可能導致孕婦流產或死胎。不過FDA也說，目前尚未接到與這批金針菇相關的疾病報告。

無獨有偶，今年4月18日，位於布碌崙的Harvest NYC公司通過FDA宣布召回一批200克包裝的金針菇，理由相同，都是因為可能遭李斯特菌汙染。這批金針菇也是綠色包裝，包裝背面標籤上印有UPC條形碼6975730520101。公司聲明稱，該批金針菇也是由Hofood99分銷。

FDA稱，該次汙染是在紐約州 北部的水牛城發現的，紐約州農業廳和市場食物實驗室的檢查分析發現，水牛城一些200克包裝的金針菇含有李斯特菌。