我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

金針菇受汙召回 與2月前是同一家布碌崙食品公司

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
4月18日宣布召回的遭李斯特菌汙染的金針菇。(FDA網站)
4月18日宣布召回的遭李斯特菌汙染的金針菇。(FDA網站)

金針菇(Enoki Mushroom)是華人餐桌上常見的一種食材，近日位於布碌崙(布魯克林)的食品公司Hofood99宣布召回一批疑似遭到李斯特菌(Listeria monocytogenes)汙染的金針菇。而就在兩個月前，紐約一家食品公司以同樣的原因宣布召回一批金針菇，受汙染的該批金針菇，同樣也是由Hofood99分銷。

Hofood99公司於11日宣布召回由該公司分銷的200克包裝金針菇，外包裝為綠色塑料，包裝背面標籤上印有UPC條形碼6976532310051。該公司稱，這批金針菇已發貨到美國各地，希望購買了這批金針菇的消費者立即丟棄產品，或將其退還至購買地點退款。

美國食品藥物管理局(FDA)稱，這次汙染是在密西根州一家商店發現的，該商店出售的這批金針菇經密西根州農業與農村發展部(MDARD)實驗室樣本分析後發現含有李斯特菌。根據FDA，李斯特菌可能導致嬰幼兒、體弱者、老年人和免疫系統較弱人群出現嚴重甚至致命的感染。雖然身體健康者可能僅出現短期症狀，如高燒、劇烈頭痛、肌肉僵硬、噁心、腹痛和腹瀉等症狀，但這種細菌感染可能導致孕婦流產或死胎。不過FDA也說，目前尚未接到與這批金針菇相關的疾病報告。

無獨有偶，今年4月18日，位於布碌崙的Harvest NYC公司通過FDA宣布召回一批200克包裝的金針菇，理由相同，都是因為可能遭李斯特菌汙染。這批金針菇也是綠色包裝，包裝背面標籤上印有UPC條形碼6975730520101。公司聲明稱，該批金針菇也是由Hofood99分銷。

FDA稱，該次汙染是在紐約州北部的水牛城發現的，紐約州農業廳和市場食物實驗室的檢查分析發現，水牛城一些200克包裝的金針菇含有李斯特菌。

記者12日通過FDA網站公布電話試圖聯絡Hofood99，但截至截稿前無法取得回應。

4月18日宣布召回的遭李斯特菌汙染的金針菇。(FDA網站)
4月18日宣布召回的遭李斯特菌汙染的金針菇。(FDA網站)
6月11日宣布召回的遭李斯特菌汙染的金針菇。(FDA網站)
6月11日宣布召回的遭李斯特菌汙染的金針菇。(FDA網站)

FDA 布碌崙 紐約州

上一則

法拉盛商改區提升吸引力 年度成果報告

下一則

長島華女涉攻擊執法人員 警方通緝籲民眾提供線索
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

優越健保8大道中心開幕 就近服務亞裔

優越健保8大道中心開幕 就近服務亞裔
前州參議員曲怡文 有意再選州級公職

前州參議員曲怡文 有意再選州級公職
布碌崙首屆政策論壇 聚焦經濟與住房平等

布碌崙首屆政策論壇 聚焦經濟與住房平等
寇頓和莊文怡頒發布碌首屆傑出男士獎 多人獲殊榮

寇頓和莊文怡頒發布碌首屆傑出男士獎 多人獲殊榮

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
32大道與法靈頓街(Farrington Street)交界處一輛車的擋風玻璃遭子彈擊中，當場碎裂。(記者高雲兒╱攝影)

10嫌清晨闖紐約華人修車廠竊豪車 警匪追逐像電影 2落網

2025-06-06 14:55

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標