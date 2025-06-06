長島華人美甲店悲劇滿一年 肇事者申請撤銷謀殺指控

長島鹿園去年6月遭一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中有三名死者為華人。(取自Citizen App)

於去年6月開車高速衝入長島 鹿園市一美甲店，造成四人死亡、九人受傷的64歲男子施瓦利(Steven Schwally)，目前正要求法院撤銷對他的二級謀殺指控。他的律師表示，雖然施瓦利酒駕很危險，但還不算冷血到足以構成謀殺，應該當作是一起過失致死的悲劇。

這起車禍發生於2024年6月28日。施瓦利購買了兩瓶各375毫升的某品牌42度長島冰茶雞尾酒，並在鹿園一帶駕車遊蕩。當天下午4時30分，他駕駛一輛SUV從停車場高速駛出，隨後撞入美甲店，導致四人被捲入車底，車輛撞擊店面後部才停下，最終造成四人死亡、九人受傷的慘劇，死者中有三人是華人 。

根據警方調查，施瓦利當時的血液酒精濃度高達0.17%，遠超紐約州 法定上限0.08%。施瓦利被控四項二級謀殺罪，只因檢方認為他酒駕造成死亡的行為非常危險，明知道可能害死人卻毫不在乎他人生命，構成謀殺罪中的「極端冷酷無情」；另加車輛過失殺人、加重車禍致死、攻擊與酒駕等多項罪名。施瓦利自案發後一直被關押，未獲保釋，目前對所有指控均表示不認罪。

不過，辯護律師卡薩(Christopher Cassar)上月向法院提交動議，要求撤銷謀殺罪。他在文件中指出，雖然酒駕的確很危險，但光是「魯莽駕駛」並不足以構成「極端冷酷無情」；根據法律，必須證明行為人是在明知自己可能會造成他人死亡的情況下，還毫無顧慮地繼續行動，才能成立這類謀殺罪。

因此，他認為本案更符合車輛過失殺人罪的定義，而非謀殺。卡薩表示：「法院應撤銷謀殺指控，因為檢方未向大陪審團提供證據，證明被告行為顯示出對人命的極端漠視。這起事故固然悲慘，但法律不應因此將其定義為謀殺。」

此外，律師還提到，施瓦利曾在服役期間腿部重傷，植入鋼釘，這可能使他在事故發生時無法從油門移開腳，也可能是導致車禍的原因之一。