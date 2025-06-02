紐約亞裔傳統文化大遊行 亞當斯出席肯定亞裔貢獻

美國繁榮華埠總會主辦的第四屆亞裔傳統文化大遊行在曼哈頓中城開拔。(主辦方提供)

第四節紐約亞太裔傳統文化大遊行6月1日在曼哈頓中城舉辦，市長亞當斯 (Eric Adams)出席，20餘個亞裔 社區團體參加遊行，慶祝5月亞太裔傳統月與亞洲各個地方的多元文化特色，並提升亞裔移民 社區的能見度。

遊行路線始自曼哈頓第六大道交44街處，沿第六大道北行至55街結束，行程覆蓋中城最繁華的區域。在開幕式上，中華傳統舞獅隊奉上表演，並演奏美中兩國國歌。

來自紐約各地的亞裔社區團體載歌載舞、參加遊行。(主辦方提供)

隨後，遊行隊伍開始出發。參加遊行的團隊各自準備彩車或文藝表演，主辦方提供的超跑和改裝車團隊以及舞龍團隊則穿插在各隊伍之間，為遊行增加活躍元素。除華人團體外，亦有越南裔和菲律賓裔社區派出的代表團隊參加遊行。

亞裔傳統文化大遊行由美國繁榮華埠總會主辦，旨在慶祝亞裔傳統月，提升紐約亞裔移民社區的能見度並展示亞洲各國豐富且多元的文化特色。

繁榮華埠行政總監田士銳介紹，亞洲國家族群眾多、語言文化多樣，「亞裔」概念包羅萬象，而在當今的美國，來自亞洲各地的移民族群應該更加團結，以面對共同的挑戰。

市長亞當斯(站立講話者)、中國駐紐約總領事陳立、州眾議員鄭永佳、州參議員陳學理等參加了遊行。(主辦方提供)

市長亞當斯、中國駐紐約總領事楊立出席了開幕式。亞當斯表示，紐約這座城市歡迎亞裔移民慶祝自己的節日、彰顯自己的文化傳統，也會記住亞裔移民的歷史貢獻。楊立表示，亞裔在美國歷史上的貢獻不僅說明了這個族群在這片土地上不僅是暫住者，更是這個國家的重要組成部分。而這樣的遊行不僅要彰顯紐約的多元色彩，更是對美國堅持開放、包容政策的一種呼籲。

出席開幕儀式的還包括州眾議員鄭永佳、州參議員陳學理、市長辦公室社區事務局副局長顧雅明、中國駐紐約副總領事孫麗萍及美國福建同鄉會陳恆等。