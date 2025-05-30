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紐約高中生罷課集會 捍衛學術言論自由

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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超過500名紐約市高中生近日罷課集會曼哈頓聯合廣場，反對川普政府破壞民主制度及打壓學術自由。(李皓恩提供)
超過500名紐約市高中生近日罷課集會曼哈頓聯合廣場，反對川普政府破壞民主制度及打壓學術自由。(李皓恩提供)

超過500名紐約市高中生近日罷課集會曼哈頓聯合廣場，反對川普政府破壞民主制度及打壓學術自由。此次罷課為自川普重掌白宮以來，全市首次由學生完全發起的抗議行動。參與的學生來自20多所高中，其中包括布碌崙(布魯克林)科技高中、史岱文森高中(Stuyvesant HS)等特殊高中，與會者中也有華裔學生。

此次罷課行動由「我們是紐約市學生」(We The Students NYC)組織，該團體在今年2月由布朗士科技高中幾位學生創立，定位為「非黨派、支持民主」。當日，許多學生身穿紅白藍配色服裝，臉上也塗有彩繪，手舉「我們不是激進分子，只是在歷史課上有專心聽講」、「尊重憲法」等標語，高喊「誰的國家？我們的國家！誰的學校？我們的學校！」等，呼籲保護民主價值與憲法權利。

行動的主要發起人之一、布朗士科高生Nava Litt表示，學生們即將申請的大學正面臨政治審查與研究經費縮減，「我們的集會權、言論自由，以及追求知識的權利正在受到威脅」。

史岱文森高中生李皓恩接受本報專訪時表示，活動前他們曾受到威脅，說聯邦移民及海關執法局(ICE)會視察現場，結果現場僅有十多位警員維安。他一直積極參與社區活動，也經常與持不同觀點的人交流、試圖理解他們的立場，但這並不代表就此可以無視憲政體制中的制衡原則。

李皓恩表示，他對未來感到憂慮，尤其是在高等教育。他希望將來能在國務院擔任外交官，目前也在代表青年參與聯合國的事務，但未來幾個月，這一切都可能會戛然而止，「作為一名亞裔、一位性少數，我身邊也有無證移民的朋友，他們依賴胰島素維生，時時擔心明天是否就會失去一切。」

另一位匿名的布朗士華裔高四女生向本報表示，她2019年來到美國，住在皇后區，已被杜克大學錄取(Duke University)。當看到持綠卡學生接連遭移民官員逮捕，她也感到很不安全，但仍然想表達作為學生不容忍政府打壓的態度。她害怕參與集會將遭針對，選擇寫標語、做設計「盡微薄之力」。

她說，他們馬上都要進入大學，大學資金與他們息息相關，想通過合法的手段來保護憲法，呼籲言論、集會與新聞自由，也批評政府不應以削減經費為砝碼來打壓言論的自由，也希望能讓更年輕的學生看到，仍然有發聲與表達抗議的方式。

亞裔生Angel Sumimoto表示，「川普政府頒布的部分行政令可能會從憲法的根本層面上傷害到我們的朋友，作為學生，教育對我們來說至關重要。高校是表達異議的重要場所，也是這個國家言論自由的象徵，我們需要行動。」

「我們是紐約市學生」的下一場行動預計將於6月14日在布萊恩公園(Bryant Park)舉行。

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超過500名紐約市高中生近日罷課集會曼哈頓聯合廣場，反對川普政府破壞民主制度及打壓學術自由。(李皓恩提供)
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超過500名紐約市高中生近日罷課集會曼哈頓聯合廣場，反對川普政府破壞民主制度及打壓學術自由。(李皓恩提供)
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布朗士 紐約市 罷課

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