我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

華人三代同堂母親節團圓慶 留學生遠程訂花遙寄思念

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
家人子女都在紐約的家庭頗為幸運，能藉此機會團圓相慶，從左到右分別為，許明霞、陳群慧、張惠素、陳琴蓮。(記者曹馨元╱攝影)
家人子女都在紐約的家庭頗為幸運，能藉此機會團圓相慶，從左到右分別為，許明霞、陳群慧、張惠素、陳琴蓮。(記者曹馨元╱攝影)

在一年一度的母親節，許多華人家庭都通過送花、送禮或聚餐等形式，向媽媽表達平時並不常宣之於口的愛意。家中老少三代都在紐約的家庭頗為幸運，能藉此機會團圓相慶；而獨自一人在異鄉念書的留學生，只能通過遠程訂花、或是一通電話，遙寄思念之情。

全家都居住於紐約的陳群慧，既身為母親，也擔任了女兒的角色。她表示，母親節當日一早，她就為媽媽和婆婆買了鮮花；而家人也一早約好當晚在家中聚餐，「老人家出來吃飯，街上鬧哄哄的也不太方便，還是家裡一起做飯、一起吃，更溫馨」。

今年，身為IT工程師的女兒手作了一個獨特的「永生花瓶」，讓許明霞十分感動。(圖片...
今年，身為IT工程師的女兒手作了一個獨特的「永生花瓶」，讓許明霞十分感動。(圖片由許明霞提供)

同樣家住紐約的許明霞分享到，子女每年都會為自己準備禮物；今年，身為IT工程師的女兒通過3D打印機製作了一個花瓶，又手作幾朵紙藝鮮花，合作而成了一個獨特的「永生花瓶」。「她說買花是最容易的事情，她把對母親的愛一點點地堆積在永恆中」，女兒如此用心，也讓許明霞十分感動。

而務實的陳琴蓮則在數年前就告訴三個子女，沒必要花大錢買鮮花；懂事的子女也因此會每年訂製一個別具特色的禮物送給媽媽，「他們都很有創意，送的禮物都結合了我們家的元素和特點，很暖心」。

與之相比，獨自一人在異鄉求學或工作的留學生便沒有切身向媽媽表達愛意的機會。正在就讀研究所的葉同學，已有五年未曾和媽媽一起度過母親節。她表示，雖不在媽媽身邊，每年還是會遠程訂一束鮮花送給媽媽；「我們家還是比較講究儀式感，我是獨生女，也不想讓媽媽在母親節這天覺得冷冷清清的」。

而剛工作不久的林先生則說，自己與媽媽都不太擅長表達，「我們不是很會把愛掛在嘴邊的人」；相比節日送大禮，他更願意在日常中體現對媽媽的感情，「但是今晚要是有空，還是會給媽媽打個電話」。

母親節 留學生 華人

上一則

小義大利公寓意外 2油漆工人喪命

下一則

母親節華埠金飾、花店客流可觀 業者仍嘆：經濟下行衝擊不小
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本
這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮

這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮
林心如曬8歲女兒母親節卡片 「全英文手寫信」網讚爆

林心如曬8歲女兒母親節卡片 「全英文手寫信」網讚爆
台北羽賽／母親節無緣奪冠 周天成：我還是媽媽的驕傲吧

台北羽賽／母親節無緣奪冠 周天成：我還是媽媽的驕傲吧

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」每家最多400元

2025-05-07 18:24
Mary的頭部、內臟與四肢均有受傷，雖無生命危險，但心理創傷嚴重，至今難以開口談話。(受害者家屬提供)

掐頸、剃髮…2華裔少女在皇后區公園遭15人暴力圍毆

2025-05-07 02:30
紐約市將為全市500家位於高犯罪率地區的街角雜貨店(bodega)安裝緊急警報按鈕，以確保員工在遭遇危險時能以最快速度聯繫紐約市警。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市500家雜貨店裝「隱形盾」 可緊急呼叫NYPD

2025-05-05 06:38
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

紐約州通膨退稅約820萬人符資格 每家最高領400元

2025-05-08 02:30

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查