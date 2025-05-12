華人三代同堂母親節團圓慶 留學生遠程訂花遙寄思念

家人子女都在紐約的家庭頗為幸運，能藉此機會團圓相慶，從左到右分別為，許明霞、陳群慧、張惠素、陳琴蓮。(記者曹馨元╱攝影)

在一年一度的母親節 ，許多華人 家庭都通過送花、送禮或聚餐等形式，向媽媽表達平時並不常宣之於口的愛意。家中老少三代都在紐約的家庭頗為幸運，能藉此機會團圓相慶；而獨自一人在異鄉念書的留學生 ，只能通過遠程訂花、或是一通電話，遙寄思念之情。

全家都居住於紐約的陳群慧，既身為母親，也擔任了女兒的角色。她表示，母親節當日一早，她就為媽媽和婆婆買了鮮花；而家人也一早約好當晚在家中聚餐，「老人家出來吃飯，街上鬧哄哄的也不太方便，還是家裡一起做飯、一起吃，更溫馨」。

今年，身為IT工程師的女兒手作了一個獨特的「永生花瓶」，讓許明霞十分感動。(圖片由許明霞提供)

同樣家住紐約的許明霞分享到，子女每年都會為自己準備禮物；今年，身為IT工程師的女兒通過3D打印機製作了一個花瓶，又手作幾朵紙藝鮮花，合作而成了一個獨特的「永生花瓶」。「她說買花是最容易的事情，她把對母親的愛一點點地堆積在永恆中」，女兒如此用心，也讓許明霞十分感動。

而務實的陳琴蓮則在數年前就告訴三個子女，沒必要花大錢買鮮花；懂事的子女也因此會每年訂製一個別具特色的禮物送給媽媽，「他們都很有創意，送的禮物都結合了我們家的元素和特點，很暖心」。

與之相比，獨自一人在異鄉求學或工作的留學生便沒有切身向媽媽表達愛意的機會。正在就讀研究所的葉同學，已有五年未曾和媽媽一起度過母親節。她表示，雖不在媽媽身邊，每年還是會遠程訂一束鮮花送給媽媽；「我們家還是比較講究儀式感，我是獨生女，也不想讓媽媽在母親節這天覺得冷冷清清的」。

而剛工作不久的林先生則說，自己與媽媽都不太擅長表達，「我們不是很會把愛掛在嘴邊的人」；相比節日送大禮，他更願意在日常中體現對媽媽的感情，「但是今晚要是有空，還是會給媽媽打個電話」。