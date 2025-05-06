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數據：開徵堵車費後 曼哈頓交通事故減12.5%

記者許君達╱紐約報導
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數據顯示，今年1月5日至4月21日間，曼哈頓堵車費收費區內的交通事故同比減少12.5%，與全市交通事故的下降趨勢一致。圖為曼哈頓一車禍事故現場。(記者許君達╱攝影)
數據顯示，今年1月5日至4月21日間，曼哈頓堵車費收費區內的交通事故同比減少12.5%，與全市交通事故的下降趨勢一致。圖為曼哈頓一車禍事故現場。(記者許君達╱攝影)

根據警方公布的數據，曼哈頓堵車費收費區內今年前四個月的交通事故同比下降12.5%。歷史數據顯示，該區域自新冠疫情以來，交通事故數字在2022年達到高峰，此後已連續兩年出現下降，而今年不僅延續了下降的趨勢，且降幅更是兩年前的兩倍。

根據市警統計，從堵車費開徵的1月5日至4月21日間，曼哈頓60街以南的收費區內共發生車輛碰撞事故1526起，比上年同期減少了218起，而在2022年和2023年同期，這一數字分別為1911和1848起。

MTA公布，自堵車費開徵以來，平均每天進入收費區的車輛減少了8萬2000輛，MTA發言人麥卡錫(John McCarthy)表示，由於堵車費使進入曼哈頓中心區的車輛減少，交通事故也隨之減少。不過，僅從目前的數據看，並沒有強力的證據證明徵收堵車費和事故減少的直接關係。

統計結果顯示，在與堵車費無關的地區，交通事故同樣呈現減少趨勢。今年1月5日至4月21日間，全市共紀錄車輛碰撞事故2萬3039起，比上年同期減少13%，降幅與曼哈頓收費區內一致。全市的事故數字整體變化趨勢也與收費區大致相同，在最高峰的2022年同期，共發生碰撞事故3萬39起，2023年降至2萬7776起。

1月5日至4月21日間，全市因車禍受傷的人數為1萬2685人，比上年度同期減少12.4%，與車禍數字的變化幅度同樣高度一致，也創下了疫情結束後的最低值。在最近七年中，僅疫情最嚴重的2020和2021年春季的車禍致傷人數低於今年。

不過，也有專業人士提醒市民，即使事故數字減少，也應重視交通安全。曼哈頓索賠律師黎保利(James Napoli)表示，疫情過後，紐約市交通肇事逃逸的案件顯著增加，而如果執法機構無法逮捕逃逸者，則很難索賠。因此，市民仍須提高自我保護意識，一旦遭遇車禍，務必第一時間拍照記錄肇事車牌照、然後報警。

堵車費 曼哈頓 疫情

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