聯邦3下通牒 5/21前停收堵車費否則斷金援

紐約拒配合停收曼哈頓堵車費的聯邦要求，運輸部長達菲再次致函州長霍楚，再將最後期限改為5月21日。圖為位於曼哈頓60街附近的收費設施。(記者許君達／攝影)

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)21日致信紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)，將取消曼哈頓堵車費 的最後期限延遲一個月，改為5月21日，並威脅如果再不配合，將停止對曼哈頓地區所有交通建設的審批和聯邦贊助項目。這已是川普政府的第三次「最後通牒」。此前，聯邦曾先後將3月21日和4月20日設為取消堵車費的最後期限，但紐約州和大都會運輸署(MTA)均不為所動。

達菲在信中要求紐約州在5月21日前或者停止收費、或者證明收費行為不違法。他指出，所有使用聯邦高速公路資金建造的道路按規定均「不得收取任何形式的通行費」，曼哈頓堵車費的法理基礎是拜登政府去年11月授予的一項例外條款，但該條款已在今年2月被川普政府撤銷。

不過，霍楚則回應達菲：堵車費合法且有效，因此會繼續收取。而4月20日限期當日，MTA也發布聲明稱堵車費「將長期存在」，並提交了新的訴訟。

達菲威脅，如果紐約州繼續我行我素，聯邦公路管理局(FHWA)將從5月28日起暫停曼哈頓地區所有建設計畫和交通建設項目的環境審批，但被認定為確保安全所必需的項目可豁免，此外還將暫停對紐約州全州交通改善計畫(STIP)的聯邦注資。他還進一步警告，如果暫停項目審批和資金支持仍不能讓紐約州配合，將全面暫停紐約市甚至全州未來的聯邦建設計畫。

根據此前的報導，運輸部今年2月19日撤銷了拜登政府與紐約州基於價值定價試點計畫(Value Pricing Pilot Program, VVVP)而簽署的旨在允許徵收堵車費的協議，並將撤銷的生效日期定為3月21日。不過紐約州並未理會，繼續執行收費政策，同時也向法庭提告，此後運輸部再將期限改為4月20日。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，除非法庭發布禁制令，否則收費不會停止。4月18日，亞當斯(Eric Adams)領導下的紐約市府也加入了由MTA對聯邦政府發起的訴訟，要求法庭阻止聯邦叫停堵車費。