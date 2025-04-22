我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

聯邦3下通牒 5/21前停收堵車費否則斷金援

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約拒配合停收曼哈頓堵車費的聯邦要求，運輸部長達菲再次致函州長霍楚，再將最後期限改為5月21日。圖為位於曼哈頓60街附近的收費設施。(記者許君達／攝影)
紐約拒配合停收曼哈頓堵車費的聯邦要求，運輸部長達菲再次致函州長霍楚，再將最後期限改為5月21日。圖為位於曼哈頓60街附近的收費設施。(記者許君達／攝影)

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)21日致信紐約州長霍楚(Kathy Hochul)，將取消曼哈頓堵車費的最後期限延遲一個月，改為5月21日，並威脅如果再不配合，將停止對曼哈頓地區所有交通建設的審批和聯邦贊助項目。這已是川普政府的第三次「最後通牒」。此前，聯邦曾先後將3月21日和4月20日設為取消堵車費的最後期限，但紐約州和大都會運輸署(MTA)均不為所動。

達菲在信中要求紐約州在5月21日前或者停止收費、或者證明收費行為不違法。他指出，所有使用聯邦高速公路資金建造的道路按規定均「不得收取任何形式的通行費」，曼哈頓堵車費的法理基礎是拜登政府去年11月授予的一項例外條款，但該條款已在今年2月被川普政府撤銷。

不過，霍楚則回應達菲：堵車費合法且有效，因此會繼續收取。而4月20日限期當日，MTA也發布聲明稱堵車費「將長期存在」，並提交了新的訴訟。

達菲威脅，如果紐約州繼續我行我素，聯邦公路管理局(FHWA)將從5月28日起暫停曼哈頓地區所有建設計畫和交通建設項目的環境審批，但被認定為確保安全所必需的項目可豁免，此外還將暫停對紐約州全州交通改善計畫(STIP)的聯邦注資。他還進一步警告，如果暫停項目審批和資金支持仍不能讓紐約州配合，將全面暫停紐約市甚至全州未來的聯邦建設計畫。

根據此前的報導，運輸部今年2月19日撤銷了拜登政府與紐約州基於價值定價試點計畫(Value Pricing Pilot Program, VVVP)而簽署的旨在允許徵收堵車費的協議，並將撤銷的生效日期定為3月21日。不過紐約州並未理會，繼續執行收費政策，同時也向法庭提告，此後運輸部再將期限改為4月20日。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，除非法庭發布禁制令，否則收費不會停止。4月18日，亞當斯(Eric Adams)領導下的紐約市府也加入了由MTA對聯邦政府發起的訴訟，要求法庭阻止聯邦叫停堵車費。

紐約州 堵車費 曼哈頓

上一則

紐約市公車準點率僅69% 快速巴士更低

下一則

嫌中餐館太貴 哈林區非裔女仇亞揮拳辱罵
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普遇刺後揮拳畫像 取代歐巴馬畫像懸掛白宮門廳

川普遇刺後揮拳畫像 取代歐巴馬畫像懸掛白宮門廳
教宗辭世 拜登發文致敬：方濟各是最重要的領袖之一

教宗辭世 拜登發文致敬：方濟各是最重要的領袖之一
川普再轟鮑爾：大家都喊預防性降息 只有「大魯蛇」不肯

川普再轟鮑爾：大家都喊預防性降息 只有「大魯蛇」不肯
川普強硬移民政策奏效 邊境偷渡客創新低

川普強硬移民政策奏效 邊境偷渡客創新低

熱門新聞

圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情