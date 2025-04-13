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法拉盛3華男涉性交易人口販運 強迫華女賣淫遭起訴

記者高雲兒╱紐約報導
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三名華男涉嫌在法拉盛一處民宅中強迫一名華人女子從事性交易，現已被檢方提起刑事訴訟。圖為法拉盛賣春女子的示意圖。(記者高雲兒╱攝影)
三名華男涉嫌在法拉盛一處民宅中強迫一名華人女子從事性交易，現已被檢方提起刑事訴訟。圖為法拉盛賣春女子的示意圖。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)近期宣布，三名華裔男子涉嫌在法拉盛一處民宅中強迫一名華人女子從事性交易，現已被檢方提起刑事訴訟，部分案件經大陪審團起訴，罪名包括性交易人口販運、勸誘賣淫、襲擊與非法持槍等多項重罪。若罪成，其中兩人將面臨最高的25年監禁。

被告分別為30歲的孫旭程(Xu Cheng Sun，以下姓名皆音譯)、29歲的張景超(Jingchao Zhang)以及46歲的唐培龍(Peilong Tang)，三人均報住在法拉盛。

根據檢方說法，受害女子於2024年11月從中國抵美，抵達甘迺迪國際機場後與其他女子一同被接走，送往一處不明地點。他們身上的金飾與現金隨後被沒收，當他們拒絕交出更多財物時還慘遭毆打，此後女子被迫在布碌崙(布魯克林)與皇后區賣淫，若不服從則遭暴力對待，她還曾聽見有人討論以8000元「轉賣」她，隨後護照也被奪走。

今年1月31日，一名臥底警員通過網上賣淫廣告來到法拉盛162街的一處民宅，由張景超開門接應，並由孫旭程帶至二樓挑選女子，每人的收費均是120元。臥底警員進入臥室後通知警方展開行動，孫旭程當場跳窗逃逸、而張景超則當場被捕，隨後警方在屋內查獲一把上膛的9毫米手槍。

本月8日，警方再度進行臥底行動，孫旭程與唐培龍最終被捕，兩人同樣涉嫌在該地點安排賣淫交易。

目前，孫旭程被大陪審團起訴的罪名包括兩項性交易人口販運、二級與三級勸誘賣淫、二級與三級襲擊、四級勸誘賣淫，以及四級非法持有武器罪。若罪名成立，最高可判處25年監禁，他已於10日出庭，法官下令還押，並定於5月1日再度出庭。

張景超則被控兩項性交易人口販運、二級與三級勸誘賣淫，以及二級非法持有武器罪。目前他因另一宗武器與賣淫案件已被羈押，預計於5月1日針對新增指控出庭。若罪名成立，亦可能面臨最高25年刑期。

唐培龍則被控三級與四級勸誘賣淫罪，於8日遭刑事起訴，預計於6月出庭。若罪名成立，唐培龍可能面兩年四個月七年不等的刑期。

凱茲表示，「這些被告將一名女子當作財產一般，剝奪她的人身自由與尊嚴，強迫其賣淫。本辦公室人口販運局將持續致力於剷除這類令人厭惡的行為，並協助像這位勇敢站出來的受害者重拾自由與新生。」

法拉盛 皇后區 刑事訴訟

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