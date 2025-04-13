法拉盛3華男涉性交易人口販運 強迫華女賣淫遭起訴

三名華男涉嫌在法拉盛一處民宅中強迫一名華人女子從事性交易，現已被檢方提起刑事訴訟。圖為法拉盛賣春女子的示意圖。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)近期宣布，三名華裔男子涉嫌在法拉盛 一處民宅中強迫一名華人女子從事性交易，現已被檢方提起刑事訴訟 ，部分案件經大陪審團起訴，罪名包括性交易人口販運、勸誘賣淫、襲擊與非法持槍等多項重罪。若罪成，其中兩人將面臨最高的25年監禁。

被告分別為30歲的孫旭程(Xu Cheng Sun，以下姓名皆音譯)、29歲的張景超(Jingchao Zhang)以及46歲的唐培龍(Peilong Tang)，三人均報住在法拉盛。

根據檢方說法，受害女子於2024年11月從中國抵美，抵達甘迺迪國際機場後與其他女子一同被接走，送往一處不明地點。他們身上的金飾與現金隨後被沒收，當他們拒絕交出更多財物時還慘遭毆打，此後女子被迫在布碌崙(布魯克林)與皇后區賣淫，若不服從則遭暴力對待，她還曾聽見有人討論以8000元「轉賣」她，隨後護照也被奪走。

今年1月31日，一名臥底警員通過網上賣淫廣告來到法拉盛162街的一處民宅，由張景超開門接應，並由孫旭程帶至二樓挑選女子，每人的收費均是120元。臥底警員進入臥室後通知警方展開行動，孫旭程當場跳窗逃逸、而張景超則當場被捕，隨後警方在屋內查獲一把上膛的9毫米手槍。

本月8日，警方再度進行臥底行動，孫旭程與唐培龍最終被捕，兩人同樣涉嫌在該地點安排賣淫交易。

目前，孫旭程被大陪審團起訴的罪名包括兩項性交易人口販運、二級與三級勸誘賣淫、二級與三級襲擊、四級勸誘賣淫，以及四級非法持有武器罪。若罪名成立，最高可判處25年監禁，他已於10日出庭，法官下令還押，並定於5月1日再度出庭。

張景超則被控兩項性交易人口販運、二級與三級勸誘賣淫，以及二級非法持有武器罪。目前他因另一宗武器與賣淫案件已被羈押，預計於5月1日針對新增指控出庭。若罪名成立，亦可能面臨最高25年刑期。

唐培龍則被控三級與四級勸誘賣淫罪，於8日遭刑事起訴，預計於6月出庭。若罪名成立，唐培龍可能面兩年四個月七年不等的刑期。

凱茲表示，「這些被告將一名女子當作財產一般，剝奪她的人身自由與尊嚴，強迫其賣淫。本辦公室人口販運局將持續致力於剷除這類令人厭惡的行為，並協助像這位勇敢站出來的受害者重拾自由與新生。」