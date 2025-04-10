市府控9大電子菸批發商 與中國製造商合作密切

市長亞當斯(Eric Adams)在記者會上表示，這些公司「無視法律，為了利潤犧牲公共健康與安全」。(取自市長辦公室)

紐約市 近日控告全美九家最大電子菸批發商，指控其違反聯邦、州與紐約市法律，非法銷售多種風味電子菸產品。市府指出，這些批發商與中國製造商有密切合作關係。

訴訟指出，這些業者販售粉紅檸檬水、西瓜、香蕉冰、荔枝冰與薄荷等口味的電子菸，手法類似傳統菸草業，企圖讓青少年上癮。市府要求法院根據聯邦香菸走私法(federal cigarette-trafficking law)處以高額罰款。

市長亞當斯 (Eric Adams)在記者會上表示，這些公司「無視法律，為了利潤犧牲公共健康與安全」。該案將與州檢察長辦公室2月提起的相關訴訟案並案處理。

聯邦食品藥物管理局(FDA )與疾病防治中心(CDC)2024年發布的調查顯示，全美約14%的中學生曾使用電子菸。當中，26.3%每天使用，38.4%在過去30天使用頻率超20天。

電子菸已連續十年成為青少年最常使用的菸品，風味產品尤為盛行。根據FDA規定，自2020年起風味電子菸即遭禁售。FDA指出，許多產品含尼古丁濃度遠高於傳統香菸，並以水果口味、卡通包裝及玩具外型吸引青少年，導致尼古丁成癮問題加劇。

市府指出，自2023年5月以來，已查封超過1300家非法菸品店，查扣總值高達9400萬元的非法產品。亞當斯表示：「我們通過『上鎖保護』(Operation Padlock to Protect)行動已查封超過1370家非法大麻及菸店。我們希望能將空置店面轉租給合法業者，為社區注入新血。」

市府此前曾於2023年7月控告了包括全美最大電子菸批發商在內的多家業者；2024年4月再度控告11家本地批發商；2024年11月則控告位於長島的電子菸批發商Price Point。三起訴訟皆鎖定非法販售風味電子菸的業者，案件仍在審理中。