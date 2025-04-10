我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

市府控9大電子菸批發商 與中國製造商合作密切

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長亞當斯(Eric Adams)在記者會上表示，這些公司「無視法律，為了利潤犧牲公共健康與安全」。(取自市長辦公室)
市長亞當斯(Eric Adams)在記者會上表示，這些公司「無視法律，為了利潤犧牲公共健康與安全」。(取自市長辦公室)

紐約市近日控告全美九家最大電子菸批發商，指控其違反聯邦、州與紐約市法律，非法銷售多種風味電子菸產品。市府指出，這些批發商與中國製造商有密切合作關係。

訴訟指出，這些業者販售粉紅檸檬水、西瓜、香蕉冰、荔枝冰與薄荷等口味的電子菸，手法類似傳統菸草業，企圖讓青少年上癮。市府要求法院根據聯邦香菸走私法(federal cigarette-trafficking law)處以高額罰款。

市長亞當斯(Eric Adams)在記者會上表示，這些公司「無視法律，為了利潤犧牲公共健康與安全」。該案將與州檢察長辦公室2月提起的相關訴訟案並案處理。

聯邦食品藥物管理局(FDA)與疾病防治中心(CDC)2024年發布的調查顯示，全美約14%的中學生曾使用電子菸。當中，26.3%每天使用，38.4%在過去30天使用頻率超20天。

電子菸已連續十年成為青少年最常使用的菸品，風味產品尤為盛行。根據FDA規定，自2020年起風味電子菸即遭禁售。FDA指出，許多產品含尼古丁濃度遠高於傳統香菸，並以水果口味、卡通包裝及玩具外型吸引青少年，導致尼古丁成癮問題加劇。

市府指出，自2023年5月以來，已查封超過1300家非法菸品店，查扣總值高達9400萬元的非法產品。亞當斯表示：「我們通過『上鎖保護』(Operation Padlock to Protect)行動已查封超過1370家非法大麻及菸店。我們希望能將空置店面轉租給合法業者，為社區注入新血。」

市府此前曾於2023年7月控告了包括全美最大電子菸批發商在內的多家業者；2024年4月再度控告11家本地批發商；2024年11月則控告位於長島的電子菸批發商Price Point。三起訴訟皆鎖定非法販售風味電子菸的業者，案件仍在審理中。

FDA 亞當斯 紐約市

上一則

曼哈頓華埠收容所內女員工遭割頸 19歲少年被捕

下一則

服務135年 曼哈頓下城貝斯以色列醫院關閉
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

無證客安置資金要撤回1.8億 紐約市府提告

無證客安置資金要撤回1.8億 紐約市府提告
牌樓設計意見徵集 華埠加開交流會

牌樓設計意見徵集 華埠加開交流會
與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」

與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」
紐約客談／亞當斯躲過司法關 能過選民關？

紐約客談／亞當斯躲過司法關 能過選民關？

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
Mama Malaysia將帶來牛肉仁當、叄巴蝦、烏達等經典馬來小吃。(記者曹馨元／攝影)

皇后區夜市搶先場 吃遍60國美食 每份只要5到6元

2025-04-05 10:39
在紐約市進行街訪的女子安陶(Savannah Craven Antao)，遭支持墮胎的受訪者以拳頭重擊臉部。(擷自YouTube@Her Patriot Voice)

一言不合 紐約挺墮胎女子暴打反墮胎採訪者

2025-04-05 12:15

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域