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今年首季 紐約槍案創逾30年來新低 重大犯罪全面減少

記者劉梓祁╱紐約報導
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市長亞當斯(右)和市警局長蒂池(左)宣布，本年第一季槍擊案數量創有紀錄以來新低。(取自市長辦公室)
市長亞當斯(右)和市警局長蒂池(左)宣布，本年第一季槍擊案數量創有紀錄以來新低。(取自市長辦公室)

紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)3日宣布，2025年第一季市內槍擊案數量創下自1994年開始統計以來的同季新低；根據警方數據，本年第一季全市槍擊案僅140起，較2024年同期下降23%。

蒂池指出，本次槍擊案件的減少，亦與今年以來整體犯罪率的下滑趨勢相呼應。統計顯示，全市七大類主要重罪數量總體下降11%，且五個行政區內均有減少。不久前，總統川普指紐約市罪案氾濫，尤其在交通系統中。

市長亞當斯(Eric Adams)在市警總部的記者會上強調，「紐約市依舊是全國最安全的大城市，這是毋庸置疑的，數據便能證明」。他還表示，「任何人若認為這座城市已陷入混亂，顯然不了解這裡。」

根據市警數據，今年第一季全市僅有63起凶殺案，為歷史同期第二低紀錄，包括搶劫和重大竊盜在內的多項主要罪案也在全市範圍內呈現下降。同時，長期居高不下的重罪傷害案件，也出現2.7%的減幅，從去年同期的6535件降至6361件。

蒂池將犯罪下降的部分原因歸功於「暴力防治區」(Violence Reduction Zones)策略，其在犯罪率傳統上較高的區域，例如曼哈頓的125街和皇后區法拉盛市中心等地，針對性地部署更多警力。蒂池表示，如此「極度在地化」的精力投入，使相關區域的主要犯罪減少25%，也令「在這些地方生活、工作的人們更加安全。」

根據數據，地鐵系統中的重大犯罪同比下降18%，且自2025年初至今，地鐵系統內尚未發生一起凶殺案，為2018年以來的首次。蒂池指出，近期在地鐵月台與車廂內增加警力部署的做法，大幅貢獻了犯罪率的下降。

此前，川普政府致信威脅凍結大都會運輸署(MTA)的聯邦補助，除非其採取措施改善治安。

盡管大部分數據呈現下滑趨勢，警方也指有部分犯罪類型出現上升。當中，強暴案在第一季增加了20%。警方認為，上漲的部分原因是近期法令擴大了對性侵害的定義，且許多報案的事件實際上發生在過去數年。在未成年犯罪方面，與2018年同期相比，今年未滿18歲的槍擊受害者增加了133%，同年齡層的持槍逮捕也上升94%。

槍擊 地鐵 紐約市

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