我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

聯邦再促停收堵車費 MTA拒從命

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦為曼哈頓堵車費的終止設立最後期限，MTA主席利博表示將把最後通牒當作耳邊風，不會服從。圖為位於曼哈頓60街附近的收費設施。(記者許君達╱攝影)
聯邦為曼哈頓堵車費的終止設立最後期限，MTA主席利博表示將把最後通牒當作耳邊風，不會服從。圖為位於曼哈頓60街附近的收費設施。(記者許君達╱攝影)

為督促紐約停止收取曼哈頓堵車費，聯邦運輸部將本月21日(周五)定為最後期限。不過，大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)18日公開表示，除非法院下達禁制令，否則堵車費不會取消。

根據一封聯邦公路管理局(Federal Department of Transportation)發給紐約州、市交通部門和MTA的公函，運輸部已於今年2月，撤銷了旨在批准堵車費計畫的「價值定價試點計畫」(VVVP)，該計畫的終止時間定於本月21日，因此紐約州當局必須在21日前，在曼哈頓收費區內，終止在聯邦資助公路上收費。

利博18日則在接受媒體採訪時表示，除非法院下達禁制令，否則收費不會取消；他強調，堵車費項目在獲得聯邦批准的過程中已經通過所有審查，聯邦審批不能單方面撤銷。

目前，紐約州與聯邦已在堵車費存廢問題上對簿公堂，利博表示，在法庭做出裁決或下達禁制令之前，不會停止收費，他還對法律戰的前景表示樂觀，認為法官不太可能發布禁制令，因為「我們的法律依據非常充分」。利博還在採訪中對聯邦最後通牒予以嘲諷，「截止日期將到來，然後過去」，暗示將把來自聯邦的要求當作耳邊風。

MTA公布的數據顯示，堵車費開徵的第一個月，共獲得了近4900萬元的收入，而進入收費區的車輛明顯減少、地鐵的客流顯著增加。根據錫耶納學院(Siena College)的最新民調，紐約州居民對堵車費的平均態度仍反對大於支持，但具體到紐約市域內，有42%的受訪選民認為堵車費值得保留，認為應該廢除的則有35%。這一結果表明，在開徵前受到過半選民反對的堵車費政策，正在扭轉其在紐約市民中的形象。而根據本報此前的報導，絕大多數受訪者均認為，堵車費開徵後，曼哈頓的交通條件得到了改善，壅堵明顯減少。

堵車費 紐約州 曼哈頓

上一則

汞含量超標3萬倍 亞洲產美白護膚品下架

下一則

紐約瓦斯費4/1新一輪漲價 布碌崙史島、部分皇后區將漲逾5%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普籲彈劾法官 「最高院首席大法官」罕見公開譴責

川普籲彈劾法官 「最高院首席大法官」罕見公開譴責
數據顯示：紐約堵車費實施後 周邊車流未顯著增加

數據顯示：紐約堵車費實施後 周邊車流未顯著增加
華埠7成商戶批堵車費砍客流量 不滿加劇租金壓力

華埠7成商戶批堵車費砍客流量 不滿加劇租金壓力
堵車費開徵後華埠客流量「斷崖式下降」 商家租金壓力加劇

堵車費開徵後華埠客流量「斷崖式下降」 商家租金壓力加劇

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

2025-03-17 19:52
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)

憂川普政府恐砍社福資金 曼哈頓民眾示威

2025-03-16 07:45
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)

上百示威者占據紐約川普大樓 要求釋放挺巴哥大畢業生

2025-03-13 13:27
陳女士於2023年遭致死亡車禍，州檢察長特別調查辦公室在近日發布的事故報告中，表示無法在排除合理懷疑的情況下，證明肇事駕駛犯罪。(州檢察長辦公室提供)

華女過人行道被撞亡 調查指肇事者有路權且減速獲不起訴

2025-03-17 02:30

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？