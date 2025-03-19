聯邦再促停收堵車費 MTA拒從命

聯邦為曼哈頓堵車費的終止設立最後期限，MTA主席利博表示將把最後通牒當作耳邊風，不會服從。圖為位於曼哈頓60街附近的收費設施。(記者許君達╱攝影)

為督促紐約停止收取曼哈頓堵車費 ，聯邦運輸部將本月21日(周五)定為最後期限。不過，大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)18日公開表示，除非法院下達禁制令，否則堵車費不會取消。

根據一封聯邦公路管理局(Federal Department of Transportation)發給紐約州 、市交通部門和MTA的公函，運輸部已於今年2月，撤銷了旨在批准堵車費計畫的「價值定價試點計畫」(VVVP)，該計畫的終止時間定於本月21日，因此紐約州當局必須在21日前，在曼哈頓收費區內，終止在聯邦資助公路上收費。

利博18日則在接受媒體採訪時表示，除非法院下達禁制令，否則收費不會取消；他強調，堵車費項目在獲得聯邦批准的過程中已經通過所有審查，聯邦審批不能單方面撤銷。

目前，紐約州與聯邦已在堵車費存廢問題上對簿公堂，利博表示，在法庭做出裁決或下達禁制令之前，不會停止收費，他還對法律戰的前景表示樂觀，認為法官不太可能發布禁制令，因為「我們的法律依據非常充分」。利博還在採訪中對聯邦最後通牒予以嘲諷，「截止日期將到來，然後過去」，暗示將把來自聯邦的要求當作耳邊風。

MTA公布的數據顯示，堵車費開徵的第一個月，共獲得了近4900萬元的收入，而進入收費區的車輛明顯減少、地鐵的客流顯著增加。根據錫耶納學院(Siena College)的最新民調，紐約州居民對堵車費的平均態度仍反對大於支持，但具體到紐約市域內，有42%的受訪選民認為堵車費值得保留，認為應該廢除的則有35%。這一結果表明，在開徵前受到過半選民反對的堵車費政策，正在扭轉其在紐約市民中的形象。而根據本報此前的報導，絕大多數受訪者均認為，堵車費開徵後，曼哈頓的交通條件得到了改善，壅堵明顯減少。