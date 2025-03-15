可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿
市府計畫將布碌崙(布魯克林)羊頭灣原先要作為可負擔住房的開發案改建為遊民所，近日消息傳出後，立即引發社區反彈，該選區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)也發布聲明呼籲市社會服務局(DSS)及市長亞當斯(Eric Adams)終止合約。
2021年，第15社區委員會與市議會批准改建科伊爾街(Coyle St)2134號一處閒置空間為混合用途住宅，將打造148個住宅單位的可負擔住宅、零售空間與可停放195輛汽車的兩層地下停車場，共占地20萬平方呎。原先此開發案需經過分區文本修訂(Zoning Text Amendment)後才能開工，當時市府已批准環境評估報告，且表示該建案若推進，並不會對周圍地區產生重大負面影響。
該案提出後曾經過多年磋商，開發商也根據社區需求增加額外停車位，以緩解當地居民對停車壓力的擔憂。然而，原先將作為可負擔住宅開發的空間，如今卻將由過度住房合作機構「Westhab」提出新提案，預計將該建築改為遊民所，引發社區強烈反彈。
韋娜芙指出，該地點距離日托中心、學前教育機構僅幾個街區之遙，除居民的治安疑慮外，該項目從未以遊民所名義提交至社委會或是市議會討論。她強調，若該案持續推進，不只將損害社區安全與福祉，更會破壞民眾對於政府決策程序的信任。
第15社區委員會成員的陳麗娜表示，當時批准的許可是作為可負擔住宅協助低收入戶，卻在未經當地居民同意下突然改變用途，讓社區與商家都非常不滿，甚至民選官員都不清楚此決定的來龍去脈。她表示，該址周邊不只有眾多住宅與商業區，還有學校、日托中心與老人中心，草草通過恐會對社區造成危害。
而Westhab也將在本月25日(周二)晚間7時在東方大道(Oriental Blvd)2001號的國王社區學院(Kingsborough Community College)舉行提案公聽會，陳麗娜也呼籲街坊鄰里攜帶有效證件參與積極發聲。當地居民也發起連署，欲參與民眾可至bit.ly/4krKomp網址查看。
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