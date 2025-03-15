可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿

市府計畫將布碌崙羊頭灣原先要作為可負擔住房的開發案改建為遊民所，消息一出即引發社區反彈。(取自谷歌街景圖)

市府計畫將布碌崙(布魯克林)羊頭灣原先要作為可負擔住房的開發案改建為遊民 所，近日消息傳出後，立即引發社區反彈，該選區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)也發布聲明呼籲市社會服務局(DSS)及市長亞當斯 (Eric Adams)終止合約。

2021年，第15社區委員會與市議會批准改建科伊爾街(Coyle St)2134號一處閒置空間為混合用途住宅，將打造148個住宅單位的可負擔住宅、零售空間與可停放195輛汽車的兩層地下停車場，共占地20萬平方呎。原先此開發案需經過分區文本修訂(Zoning Text Amendment)後才能開工，當時市府已批准環境評估報告，且表示該建案若推進，並不會對周圍地區產生重大負面影響。

該案提出後曾經過多年磋商，開發商也根據社區需求增加額外停車位，以緩解當地居民對停車壓力的擔憂。然而，原先將作為可負擔住宅開發的空間，如今卻將由過度住房合作機構「Westhab」提出新提案，預計將該建築改為遊民所，引發社區強烈反彈。

韋娜芙指出，該地點距離日托中心、學前教育機構僅幾個街區之遙，除居民的治安疑慮外，該項目從未以遊民所名義提交至社委會或是市議會討論。她強調，若該案持續推進，不只將損害社區安全與福祉，更會破壞民眾對於政府決策程序的信任。

第15社區委員會成員的陳麗娜表示，當時批准的許可是作為可負擔住宅協助低收入 戶，卻在未經當地居民同意下突然改變用途，讓社區與商家都非常不滿，甚至民選官員都不清楚此決定的來龍去脈。她表示，該址周邊不只有眾多住宅與商業區，還有學校、日托中心與老人中心，草草通過恐會對社區造成危害。