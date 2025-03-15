我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市府計畫將布碌崙羊頭灣原先要作為可負擔住房的開發案改建為遊民所，消息一出即引發社區反彈。(取自谷歌街景圖)
市府計畫將布碌崙羊頭灣原先要作為可負擔住房的開發案改建為遊民所，消息一出即引發社區反彈。(取自谷歌街景圖)

市府計畫將布碌崙(布魯克林)羊頭灣原先要作為可負擔住房的開發案改建為遊民所，近日消息傳出後，立即引發社區反彈，該選區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)也發布聲明呼籲市社會服務局(DSS)及市長亞當斯(Eric Adams)終止合約。

2021年，第15社區委員會與市議會批准改建科伊爾街(Coyle St)2134號一處閒置空間為混合用途住宅，將打造148個住宅單位的可負擔住宅、零售空間與可停放195輛汽車的兩層地下停車場，共占地20萬平方呎。原先此開發案需經過分區文本修訂(Zoning Text Amendment)後才能開工，當時市府已批准環境評估報告，且表示該建案若推進，並不會對周圍地區產生重大負面影響。

該案提出後曾經過多年磋商，開發商也根據社區需求增加額外停車位，以緩解當地居民對停車壓力的擔憂。然而，原先將作為可負擔住宅開發的空間，如今卻將由過度住房合作機構「Westhab」提出新提案，預計將該建築改為遊民所，引發社區強烈反彈。

韋娜芙指出，該地點距離日托中心、學前教育機構僅幾個街區之遙，除居民的治安疑慮外，該項目從未以遊民所名義提交至社委會或是市議會討論。她強調，若該案持續推進，不只將損害社區安全與福祉，更會破壞民眾對於政府決策程序的信任。

第15社區委員會成員的陳麗娜表示，當時批准的許可是作為可負擔住宅協助低收入戶，卻在未經當地居民同意下突然改變用途，讓社區與商家都非常不滿，甚至民選官員都不清楚此決定的來龍去脈。她表示，該址周邊不只有眾多住宅與商業區，還有學校、日托中心與老人中心，草草通過恐會對社區造成危害。

而Westhab也將在本月25日(周二)晚間7時在東方大道(Oriental Blvd)2001號的國王社區學院(Kingsborough Community College)舉行提案公聽會，陳麗娜也呼籲街坊鄰里攜帶有效證件參與積極發聲。當地居民也發起連署，欲參與民眾可至bit.ly/4krKomp網址查看。

2021年，第15社區委員會與市議會批准改建科伊爾街2134號一處閒置空間為混合...
2021年，第15社區委員會與市議會批准改建科伊爾街2134號一處閒置空間為混合用途住宅，如今卻可能要改建為遊民所，引發社區不滿。(圖片取自原建築公司BDF Design)

遊民 低收入 亞當斯

上一則

紐約市半馬16日開跑 曼哈頓、布碌崙多條街道封閉

下一則

霍楚白宮爭取堵車費 川普反要求放行瓦斯管道計畫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市議會批准大都會公園重新畫區 未來發展取決於州府決策

市議會批准大都會公園重新畫區 未來發展取決於州府決策
市府擬允許輕便摩托車 通行布碌崙大橋和皇后區大橋

市府擬允許輕便摩托車 通行布碌崙大橋和皇后區大橋
布碌崙波羅園建遊民所 華人、猶太人抗議

布碌崙波羅園建遊民所 華人、猶太人抗議
華埠商改區推立體書 派予商家及社區組織

華埠商改區推立體書 派予商家及社區組織

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯