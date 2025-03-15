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蛋價、禽價暴漲惹民怨 哄抬投訴去年8倍

記者范航瑜／紐約報導
截至10日，州檢察長詹樂霞辦公室今年已接獲151起投訴，而去年全年僅16起。(記者范航瑜／攝影)
截至10日，州檢察長詹樂霞辦公室今年已接獲151起投訴，而去年全年僅16起。(記者范航瑜／攝影)

紐約州近期爆發禽流感，非法哄抬蛋價與家禽價格的投訴激增，較去年同期上升超840%。截至10日，州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室今年已接獲151起投訴，而去年全年僅16起，今年接獲的投訴數量是去年的八倍。

美國農業部(USDA)數據顯示，本月雞蛋平均價格已飆升至每打5.89元，遠高於2020年的1.48元，且預計今年將再上漲至少41%。部分商家甚至將價格標至11.99至15.99元，引發民眾不滿。部分連鎖餐廳如Denny's與Waffle House已對雞蛋類餐點收取附加費，傳統培根蛋起司三明治的價格也隨之上漲。

紐約市部分雜貨店甚至開始單顆零售「散裝蛋」，每打價格最高達19.29元。根據紐約州法律，供應商、零售商及商家不得在緊急狀況導致市場波動時，以「過度高價」出售必需品，包括食品、藥品、燃料與交通服務等。

州檢察長辦公室目前尚未對2024年和2025年的蛋價或家禽價格哄抬案件開出罰單。依照法律，違規商家每項違規可被處以最高2萬5000元罰款。

2021年，詹樂霞曾與全美大型蛋品批發商Hillandale Farms達成和解，指控其在新冠疫情期間哄抬蛋價，最終促成超過120萬顆雞蛋捐贈至紐約各大食物銀行。

此次禽流感已導致全美逾1億6600萬隻禽類被撲殺，其中大部分為產蛋雞。詹樂霞今年1月曾警告商家，「禽流感雖影響家禽農場並造成全國性短缺，但不應成為大幅抬價的藉口」。她強調將持續監測情況，並呼籲民眾檢舉不合理價格。

民調機構蓋洛普(Gallup)指出，絕大多數選民，曾將經濟壓力作為去年11月投票支持川普的主要原因。當時，雞蛋價格成為熱議焦點。今年1月川普就職後，雞蛋價格創下歷史新高，川普誓言解決雞蛋價格問題。

雞蛋 禽流感 川普

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