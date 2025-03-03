登機、買酒免驗身分 紐約移動ID註冊人逾20萬

截至3月初，紐約州移動身分證(MiD)已擁有超過20萬用戶。該應用旨在將個人身分信息數位化，方便用戶在機場或買酒等場合快速驗證身分信息。(州府移動身分證官方網站提供)

紐約州 長霍楚 宣布，截至3月1日，紐約州已有超過20萬人註冊了紐約移動身分證(Mobile ID，簡稱MiD)。該服務在去年6月首次推出，旨在將用戶的個人身分信息數位化，使其在登機和買酒等需要驗證身分的場景下得以更便捷地用手機完成驗證。

霍楚介紹，所有持有紐約駕照 、臨時駕駛許可(Permit)或非駕駛員身分證(Non-Driver ID)的居民都可免費在手機上使用移動身分證服務。目前，州酒類管理局已批准州內所有酒吧、餐館及酒精銷售業者將移動身分證作為驗證顧客年齡的合法憑證；而聯邦運輸安全管理局(TSA)也認可了紐約州移動身分證的合法性，持證者可在全美超過100個機場直接使用手機驗證身分。

根據州府官網的介紹，移動身分證的開發嚴格遵照國際標準(ISO)及美國機動車輛管理學會對個人身分信息所發布的最嚴格的要求，手機設備內的個人信息予以加密，任何掃描請求均須得到持證者的同意後方可執行。讀取個人信息時無需接入網路，而所有數據和使用紀錄也僅保存在用戶的個人設備上，其他任何機構僅能讀取他們所需的信息內容，無權跟蹤、存儲或傳輸用戶的其他數據。

擁有紐約駕照等身分信息的用戶可通過App Store或Google Play下載MiD應用程式，並用下載所用手機的電話號碼註冊。註冊時，用戶需要先用手機拍攝實體身分證件的正反面並上傳，然後再使用手機自拍功能拍攝自己的頭像並上傳系統。在身分信息核對完成後，移動身分證便可激活使用。

州府強調，移動身分證不能取代實體駕照的法律地位，此外當前也並非所有場所都已允許使用移動身分證，因此用戶切勿將駕照和其他實體身分證件棄之一旁。當局建議，即使有了移動身分證，也要像以往一樣，將其隨時帶在身上。