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歸功堵車費？ 計程車生意增加

記者劉梓祁╱紐約報導
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數據顯示堵車費實施後，曼哈頓計程車業務明顯增長，圖為位於皇后區的收費提示。(記者劉梓祁╱攝影)
數據顯示堵車費實施後，曼哈頓計程車業務明顯增長，圖為位於皇后區的收費提示。(記者劉梓祁╱攝影)

市計程車暨禮車管理局(TLC)最新數據顯示，自曼哈頓堵車費實施以來，位於收費區內的黃色計程車業務明顯增長；據委員會統計，今年1月的載客量較去年同期上升了19%，創下自新冠疫情以來的月內最佳紀錄，而Uber等網約車服務在同一區域的載客量則下滑3.4%。

根據規定，乘坐黃色計程車進入收費區需支付0.75元的附加費，而網約車則需支付每趟1.5元的費用。對此，TLC發言人克斯頓(Jason Kersten)在聲明中表示，「目前斷言堵車費對計程車的影響或許為時尚早，但其在中央商業區的載客量較去年增加近20%，令人振奮。」

他說，此增長對於曾遭受疫情與執照價值變化影響的司機而言，可視為利好訊息。根據大都會運輸署(MTA)，收費道路又名「中央商業區」，涵蓋曼哈頓60街以南。過去十餘年，隨著Uber、Lyft等網約車平台迅速普及，傳統黃色計程車業務一再萎縮，許多計程車執照的價值也從高峰時的過百萬元，大幅跌至不足20萬元。

紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)代表德賽(Bhairavi Desai)也認為，目前尚難以斷言堵車費為計程車業績上升的主因。她表示，TLC的數據或存在偏差，且Uber自2022年起允許乘客呼叫計程車，導致去年同期比較基期偏低，進而出現看似大幅反彈的現象。

依TLC數據，今年1月市內五區的Uber與Lyft乘車總量相較去年增長近4%。

聯邦運輸部長杜菲(Sean Duffy)上月表示將撤回對堵車費的批准，MTA隨即提出訴訟，堅稱該收費不僅能舒緩曼哈頓的壅堵，亦能為大眾運輸提供財源。聯邦當局要求MTA在3月21日前暫停收費，但州長霍楚(Kathy Hochul)表示會持續向多數車主徵收每趟9元的基本費用，直至法院作出裁決。

數據顯示，自1月5日開始實施堵車費後，通往曼哈頓各橋隧的平均行車時間縮短約30%，且公車行駛速度有所提升。在華埠，塞車嚴重的堅尼路(Canal St.)也有明顯的車流速度提升。

堵車費 曼哈頓 網約車

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