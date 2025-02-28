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休旅車疑醉駕 清晨撞8大道華人餅店後逃逸

記者胡聲橋╱紐約報導
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一輛休旅車在清晨時分撞入8大道一家華人餅店後逃逸，警方懷疑駕駛是醉駕。(讀者提供)
一輛休旅車在清晨時分撞入8大道一家華人餅店後逃逸，警方懷疑駕駛是醉駕。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一家華裔經營的龍寶餅店，27日清晨突遭飛來橫禍，一部休旅車從大門撞入，肇事車輛隨後逃離現場。所幸當時餅店還未開門營業，未造成人員傷亡。

根據警方的紀錄，27日清晨4時40分，一部白色的豐田休旅車在8大道行駛時突然失控，撞入位於8大道5711號的龍寶餅店。視頻顯示，休旅車有半個車身沖入餅店，不僅撞壞了鐵門，還撞毀了餅店的玻璃門，之後休旅車試圖從餅店倒車出來，試了幾次才成功，肇事駕駛全程沒有下車查看，而是沿著8大道逃離事故現場。

當時有目擊者立即報警，轄管該地區的市警72分局的一輛警車趕到現場時，肇事車輛已不見蹤影。警方相信肇事車輛的駕駛當時是因醉酒或在藥物的作用下才闖禍的。

該餅店和周圍店家的監控錄像，以及目擊者都拍下了休旅車肇事和逃逸的過程，有的視頻在社群網站流傳，有人留言說，還好車禍發生在清晨時分，如果在大白天發生，這起車禍恐怕會在人來人往、車水馬龍的8大道造成不堪設想的後果。有許多人都指責肇事駕駛不負責任，認為出了車禍就應該留在現場等候警方前來調查。

警方目前仍在對這起車禍繼續進行調查，警方呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

休旅 8大道 布碌崙

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