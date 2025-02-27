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霍楚會見川普展示堵車費優勢 強調通勤時間縮短、事故減少

記者范航瑜╱紐約報導
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州長霍楚(Kathy Hochul)26日出席大都會運輸署(MTA)董事會會議，談及日前赴白宮試圖說服聯邦政府改變立場，強調自己已「盡全力」，並將持續抗爭。(取自州長辦公室)
州長霍楚(Kathy Hochul)26日出席大都會運輸署(MTA)董事會會議，談及日前赴白宮試圖說服聯邦政府改變立場，強調自己已「盡全力」，並將持續抗爭。(取自州長辦公室)

針對堵車費徵收存續問題，聯邦公路管理局(FHWA)要求大都會運輸署(MTA)在3月21日前，終止施行紐約市曼哈頓堵車費計畫，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)26日出席MTA董事會會議，表示將通過法律持續抗爭。

霍楚在26日透露，在川普叫停堵車費計畫之際，她於21日赴白宮與川普會晤逾一小時，她形容，與總統的會晤「頗具啟發」，為了此次會議，她指示團隊準備了一份圖文並茂的資料，以展示堵車費的成果，其中包括第二大道地鐵、翻新的賓州車站(Penn Station)、連接布碌崙(布魯克林)和皇后區的區際快速路(Interborough Express)等。此外她也強調，新澤西居民的通勤時間縮短、運輸量提升、交通事故減少、商業回暖、遊客回流等成效。

但霍楚坦言，法院或許是維護堵車費的最佳途徑，「我們已提起訴訟，對方要求『有序終止』(orderly cessation)，但我們選擇『有序抗爭』(orderly resistance)，將持續為紐約人發聲」。

霍楚批評白宮對紐約的實際困境缺乏認識，與現實存在「巨大落差」。「總統從未因火車誤點錯過孩子的比賽，未曾因地鐵淹水受困，或因堵車錯過重要會議。但這些正是紐約人每日面對的挑戰，我們的責任是解決問題，不會輕易被阻撓」。

「當有人試圖告訴我們：『不，我們對你的城市有另一種構想』，我們就應該站出來，表明『尊重但不同意』，並在法庭與公眾前據理力爭。」她補充，「白宮權力強大，但600萬名憤怒的紐約通勤族才是真正的力量」。

除了堵車費以外，州府發言人斯茂(Avi Small)透露，雙方還就基礎設施、經濟發展、海上風力與核能等核心議題詹看了「坦誠深入的交流」。

去年6月，霍楚因擔心該計畫可能損及民主黨競選前景而推遲收費，但在選舉結束後重啟。川普則在競選期間就許諾將叫停堵車費，並於19日宣布已通過聯邦交通部撤銷對於堵車費的核准，同時在社群媒體自詡為「拯救紐約的國王」，霍楚則回應，「我們是法治國家，不是國王統治」。

堵車費 霍楚 白宮

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