聯邦限期3/21前終止堵車費 MTA及紐約官員拒絕

聯邦限期MTA終止堵車費，紐約官員稱將不理會這一命令。圖為皇后區街頭提示的曼哈頓堵車費收費標牌。(記者劉梓祁／攝影)

聯邦公路管理局(FHWA)近日致函紐約大都會運輸署(MTA )，要求在3月21日前，終止施行紐約市 曼哈頓堵車費 計畫，但大都會運輸署及紐約官員26日表示，他們將不會遵從該命令。

公路管理局執行主任謝坡德(Gloria Shepherd)於20日發出該信函，在信函發布的前一天，國家運輸部長達菲(Sean Duffy)宣布，撤銷先前對該收費計畫的聯邦許可。來自謝坡德的信函內容，在26日由MTA公開。

該信函指示MTA以及紐約市及州交通部門，須與聯邦政府合作，討論如何終止堵車費運作。謝坡德表示，她之所以給予MTA一個月的時間，是為了讓該機構「能有序地終止這項試行計畫」。

此前，MTA在達菲下令後，即對美國交通部提起訴訟，指控聯邦政府無權撤銷收費計畫，強調該計畫已對減少車流量及籌集改善公共運輸基礎設施的資金方面，展現出初步成效。此次面對聯邦的限期要求，MTA主席利博(Janno Lieber)則在26日表示，只要未有聯邦法官作出停止施行的命令，堵車費的監測系統便會繼續運作。

他說，「除非法院下令，否則不會有任何終止動作。目前，MTA已在(紐約)南區聯邦地方法院提起的訴訟，我們對其未來的審理結果感到相當樂觀。」

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「我們已提起訴訟，對方要求『有序終止』，但我們選擇『有序抗爭』，將持續為紐約人發聲。」

自今年1月5日開始，紐約市對進入曼哈頓60街以南的私人車輛於日間時段徵收九元的堵車費，引發正反意見，但官方統計顯示車輛顯著減少、地鐵乘客增多。川普總統(Donald Trump)去年競選時承諾廢除該政策，並在達菲的撤銷決定公布後，以「國王萬歲」圖樣在社群媒體上道賀。

MTA數據顯示，堵車費實施首月共徵收4870萬元，低出所預期5210萬元的7%，當中約有68%來自於私家車。據統計，自堵車費1月推行以來，收費區的擁堵情況緩和約9%，且在計畫實施的收月，進入區內的車輛減少有120萬輛。