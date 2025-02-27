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長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

記者高雲兒╱紐約報導
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長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島17歲華裔女高中生薛嘉琳(Jaclyn Xue，音譯)於23日失蹤，經兩日尋找後，最終於25日被確認不幸離世。長島社區成員隨即發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式，紀念她年輕的生命。

據悉，薛嘉琳為平原景(Plainview)學區的約翰肯尼迪高中(John F. Kennedy High School)12年級學生。長島納蘇郡警察局於24日發布尋人通報，稱薛嘉琳於23日上午11時乘坐長島鐵路，最後一次出現在布碌崙(布魯克林)，之後行蹤不明。25日晚間，校方發出通告，表示薛嘉琳已經不幸離世。本報已向紐約市警方諮詢死因，截至發稿前尚未得到回覆。

對於薛的離世，許多同學感到震驚與惋惜。接受採訪的薛嘉琳同學回憶，她學業表現優異，曾獲得美國PSAT全國優秀獎(National Merit Honorable Mention)榮譽。她在學校較為安靜，很少使用社交媒體，性格善良溫和，雖然朋友不多，但與親密好友關係深厚，周末經常前往紐約市遊玩。

許多家長也對這位年輕女孩的離世深感惋惜，並有傳言稱此事與學業壓力有關。薛的同學表示，並不清楚她的具體情況，但這所高中約有三成亞裔學生，競爭壓力較大，家長尤其們重視學業，學生普遍感受到壓力。然而，薛的朋友們並未察覺她有心理健康方面的困擾。

26日中午，代表薛嘉琳家人的社區人士發起籌款活動，旨在幫助家屬支付喪禮費用，並為她舉辦一場追悼儀式。該人士寫道：「薛嘉琳夢想成為一名醫師助理。她曾定期參與志願服務，幫助有特殊需求的人進行馬術治療，並在當地醫院工作。此外，她熱愛動物，特別是她的寵物兔，也經常在朋友外出時主動照顧他們的寵物。她心思細膩，熱愛藝術，關注身心健康，並致力幫助他人。她也喜歡與朋友共度時光、閱讀，以及前往城市旅行。」

籌款組織者代表薛嘉琳的家人，感謝社區成員的支持與關懷，並希望透過募款讓家人得到更多實際的幫助。另外，薛嘉琳校方已召開危機應對小組，為學生和教職員工提供心理支持。學校也向家長提供相關協助資源，並鼓勵家長關注孩子的情緒狀況，以防範類似事件發生。籌款網頁為：gofundme.com/f/remembering-jaclyn-funeral-fund。

長島鐵路 寵物 紐約市

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