華埠地鐵暴力搶劫 男子遭毆手機被搶

華埠地鐵暴力搶劫，男子遭毆後手機被搶，圖為嫌犯相貌。(市警提供)

紐約市警(NYPD)華埠 第五分局及交管第二分局26日發布公告，以尋求大眾協助識別一名涉嫌於上周末傍晚在地鐵 車廂內搶劫並攻擊他人的男子。

根據市警追查令，案件發生於本月22日(周六)約傍晚6時30分，在南行J線地鐵行經華埠中央街(Centre St.)交堅尼路(Canal St.)站點時，一名40歲男性受害者在車廂內遭到不明男子多次揮拳攻擊臉部，該男子並搶走受害者的手機後往未知方向逃逸。

警方表示，受害者隨後由緊急醫療人員送往醫院，目前情況穩定。知情人表示，被襲擊男子並非華人或亞裔 。在華埠，地鐵J線為居民使用的主要線路之一，不僅經過堅尼路和市政廳(City Hall)等周邊站點，還連接曼哈頓下城與布碌崙(布魯克林)。

知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。