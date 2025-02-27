華埠地鐵暴力搶劫 男子遭毆手機被搶
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紐約市警(NYPD)華埠第五分局及交管第二分局26日發布公告，以尋求大眾協助識別一名涉嫌於上周末傍晚在地鐵車廂內搶劫並攻擊他人的男子。
根據市警追查令，案件發生於本月22日(周六)約傍晚6時30分，在南行J線地鐵行經華埠中央街(Centre St.)交堅尼路(Canal St.)站點時，一名40歲男性受害者在車廂內遭到不明男子多次揮拳攻擊臉部，該男子並搶走受害者的手機後往未知方向逃逸。
警方表示，受害者隨後由緊急醫療人員送往醫院，目前情況穩定。知情人表示，被襲擊男子並非華人或亞裔。在華埠，地鐵J線為居民使用的主要線路之一，不僅經過堅尼路和市政廳(City Hall)等周邊站點，還連接曼哈頓下城與布碌崙(布魯克林)。
知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。
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