我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

堵車費首月收4870萬元 少於預期 私家車占比近70%

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
堵車費實施的首月，共通過此計畫收取了4870萬元，少於MTA的預測。(路透社)
堵車費實施的首月，共通過此計畫收取了4870萬元，少於MTA的預測。(路透社)

大都會運輸署(MTA)24日公布財務資訊，顯示在堵車費實施首月，共通過此計畫收取了4870萬元，少於MTA的預測；數據也指出，總金額中約有68%來自於私家車。

MTA的數據顯示，該機構此前預計堵車費計畫將於首月徵得5210萬元，但實際結果卻比這一數字低出約7%。根據計畫，MTA將利用堵車費收入填補價值150億元的財政漏洞，並將其用於融資計畫以籌集未來的資金。MTA官員表示，仍有信心通過堵車費徵得目標費用。

MTA發言人表示，因為堵車費的運營成本低於預期，所以首月獲得的淨收入甚至高於預期；據了解，堵車費實施首月的實際淨收入為3760萬元，較預計的3550萬元高出近6%。

「從各項指標看來，堵車費計畫正在有效減少交通流量，」MTA財務長帕特爾(Jai Patel)表示，「同時，據我們的預測，收入仍將達到我們在秋季時所設定的目標。」

數據顯示，自堵車費1月推行以來，曼哈頓的交通壅堵情況下降了9%，而收費實施的第一個月，進入中央商務區的車輛減少了120萬輛；同時，堵車費徵收區域周邊橋梁與隧道的車輛通行時間縮短10%至30%。

資料也指出，1月收取的堵車費總額中，約有68%來自私家車，有22%來自網約車及出租車，而卡車與公車、及摩托車所貢獻的收入分別為9%和1%；此外，有95%的費用是在交通高峰期收取的。

家住新州的蔡先生在堵車費徵收後購入新車，他表示，每日9元帶來的財務壓力比自己預期得更顯著；他也觀察到，沒有註冊E-ZPass支付系統的車輛，比註冊車輛徵收費用高50%，「到現在紐約州的E-ZPass還買不到，供不應求。」

上周，川普政府宣布，已通過聯邦運輸部撤銷核准曼哈頓堵車費政策，MTA隨即對此聯邦命令提出訴訟，並表示將照常收費；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在21日赴白宮與川普會面，討論堵車費存續事宜。

堵車費 MTA 紐約州

上一則

波羅園2公寓將改建遊民所 8大道華社譁然

下一則

市議會討論廢除幫派資料庫 警方強烈反對
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約堵車費是否停徵 霍楚白宮晤川普深度交流

紐約堵車費是否停徵 霍楚白宮晤川普深度交流
川普終止紐約堵車費 新州工商界樂見 MTA：聯邦法官裁決前不停止

川普終止紐約堵車費 新州工商界樂見 MTA：聯邦法官裁決前不停止
川普廢堵車費 史島居民憂車龍再現

川普廢堵車費 史島居民憂車龍再現
川普政府廢除堵車費 史島居民憂交通重回壅堵

川普政府廢除堵車費 史島居民憂交通重回壅堵

熱門新聞

一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標