堵車費首月收4870萬元 少於預期 私家車占比近70%

堵車費實施的首月，共通過此計畫收取了4870萬元，少於MTA的預測。(路透社)

大都會運輸署(MTA )24日公布財務資訊，顯示在堵車費 實施首月，共通過此計畫收取了4870萬元，少於MTA的預測；數據也指出，總金額中約有68%來自於私家車。

MTA的數據顯示，該機構此前預計堵車費計畫將於首月徵得5210萬元，但實際結果卻比這一數字低出約7%。根據計畫，MTA將利用堵車費收入填補價值150億元的財政漏洞，並將其用於融資計畫以籌集未來的資金。MTA官員表示，仍有信心通過堵車費徵得目標費用。

MTA發言人表示，因為堵車費的運營成本低於預期，所以首月獲得的淨收入甚至高於預期；據了解，堵車費實施首月的實際淨收入為3760萬元，較預計的3550萬元高出近6%。

「從各項指標看來，堵車費計畫正在有效減少交通流量，」MTA財務長帕特爾(Jai Patel)表示，「同時，據我們的預測，收入仍將達到我們在秋季時所設定的目標。」

數據顯示，自堵車費1月推行以來，曼哈頓的交通壅堵情況下降了9%，而收費實施的第一個月，進入中央商務區的車輛減少了120萬輛；同時，堵車費徵收區域周邊橋梁與隧道的車輛通行時間縮短10%至30%。

資料也指出，1月收取的堵車費總額中，約有68%來自私家車，有22%來自網約車及出租車，而卡車與公車、及摩托車所貢獻的收入分別為9%和1%；此外，有95%的費用是在交通高峰期收取的。

家住新州的蔡先生在堵車費徵收後購入新車，他表示，每日9元帶來的財務壓力比自己預期得更顯著；他也觀察到，沒有註冊E-ZPass支付系統的車輛，比註冊車輛徵收費用高50%，「到現在紐約州 的E-ZPass還買不到，供不應求。」

上周，川普政府宣布，已通過聯邦運輸部撤銷核准曼哈頓堵車費政策，MTA隨即對此聯邦命令提出訴訟，並表示將照常收費；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在21日赴白宮與川普會面，討論堵車費存續事宜。