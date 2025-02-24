UN婦⼥⼤會3月紐約市召開 舉辦「女性⼒量和孤獨症」論壇

2025聯合國 第69屆婦⼥地位委員會(簡稱CSW69)將於3⽉10⽇⾄21⽇在紐約市 聯合國總部召開大會。世界亞裔 ⼥性聯盟、北京市光明慈善基⾦會、美國羅丹國際藝術家基⾦會，以及日本國際技術交流協會在內的⾮政府組織(NGO)獲邀與會，並將於3⽉17⽇聯合舉辦關注⼥性⼒量和孤獨症兒童公益慈善論壇及藝術特展。

世界亞裔女性聯盟主席艾倫趙瓊指出，這次論壇，旨在提升國際社會關注⼥性在社會方面的發展，及關愛孤獨症兒童權益，並推動相關政策進程，共同探討全球性別平等的發展進程。為世界各國婦⼥⼈權落實狀況進⾏交流，並提出檢討建議。

這次論壇還特別聚焦⼥性在經濟、科技、⽂化、社會發展等領域的權益，同時關注⼥性在孤獨症兒童家庭中的核⼼⾓⾊，以及如何通過社會⽀持體系，加強孤獨症兒童的教育、醫療和社會保障條件，促進政策的制定與落實。

每年4月2日是「世界孤獨症日」(又名世界自閉症日)，今年是第18個世界孤獨症日。據相關統計，每千名兒童就有七名孤獨症患者，他們擁有健康的聽覺，卻對外界聲音「置若罔聞」；他們擁有明亮的雙眼，卻對眼前的世界「視若無睹」。這些孩子，都患有「孤獨症譜系障礙」，也就是常說的自閉兒。

艾倫趙瓊表示，該論壇涵蓋四⼤核⼼議題，⼒求從多⾓度、多層⾯推動社會關注⼥性權益與孤獨症兒童的福祉：1. 提升⼥性貢獻的社會認知。2. 論壇將匯聚國際孤獨症領域專家、政策制定者、社會組織及家庭代表，共同探討如何通過政策制定、法律改⾰和社會倡導，推動孤獨症兒童及其家庭的權益保護，確保他們在社會中的平等發展權利。3. 舉辦主題為「愛與希望」的藝術特展，展出孤獨症兒童、家長與國際學⽣及知名藝術家的作品，以藝術形式傳遞關愛與理解，並增強藝術在社會議題中的影響⼒。展覽將通過繪畫、雕塑、裝置藝術等多種形式，呈現孤獨症兒童的內⼼世界，同時展現⼥性在社會公益中的貢獻。

為表彰在公益慈善、⼥性領導⼒、孤獨症兒童權益保護及藝術創新領域作出卓越貢獻的個⼈和組織，論壇將頒發以下獎項：國際公益慈善傑出貢獻獎、亞裔傑出⼥性領袖獎、傑出⼥性創新成就獎、傑出藝術作品獎、亞裔美國社會特別貢獻獎。

論壇舉行時間為3⽉17⽇，地點在紐約市聯合國總部4樓，地址在紐約市東42街405號。

主辦⽅有： 世界亞裔⼥性聯盟(美國)、 北京市光明慈善基⾦會(中國)、 美國羅丹國際藝術家基⾦會(美國)、 ⽇本國際技術交流協會(⽇本)。

⽀持機構有聯合國婦⼥署(UN Women)、聯合國兒童基⾦會(UNICEF)、美國孤獨症研究協會、北京市孤獨症兒童康復協會、伊朗孤獨症協會、阿爾及利亞IBRRA孤獨症康復機構、國際孤獨症研究組織(Autism Speaks、ICARE4Autism)、美國亞洲⽂化教育聯盟(Asian Culture And Education Society USA)、

美國亞洲⽂化教育基⾦會(America Asia Culture and Education Foundation)、中國國際教育電視台等。