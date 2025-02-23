紐約堵車費是否停徵 霍楚白宮晤川普深度交流

在川普總統試圖叫停曼哈頓的堵車費計畫之後，紐約州長霍楚21日前往白宮與川普會面溝通。圖為曼哈頓街道的收費提示。(MTA提供)

在川普 (Donald Trump)總統試圖叫停紐約市曼哈頓堵車費 計畫之際，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)21日赴白宮與川普會面逾一小時；州長辦公室發言人說，期間霍楚不僅與川普就堵車費計畫交換看法，還討論了移民與能源政策。

過去一周，川普透過聯邦運輸部採取措施，擬撤銷聯邦對堵車費計畫的核准，霍楚則希望保留收費計畫。與此同時，大都會運輸署(MTA)也已提出法律訴訟，以抵制來自白宮的撤銷命令。

州府發言人斯茂(Avi Small)表示，霍楚與總統就包括堵車費定價、移民、基礎設施、經濟發展、能源、海上風力及核能等紐約的「核心優先議題」作了「坦誠深入的交流」。過程中，霍楚還向川普呈遞了一份介紹堵車費計畫初步成效的資料。

白宮未提供有關這次會見的任何信息。

此前，川普則在聯邦叫停堵車費計畫消息公布後，在社交媒體上自詡為挽救紐約的「國王」。根據MTA規畫，堵車費原意在籌集10億元資金，進而推動150億元債券發行，以修繕遭許多市民詬病的基礎設施。

去年6月，霍楚因擔心該計畫可能損及關鍵選區中國會眾院民主黨候選人的競選前景而推遲收費，但在去年11月選舉後，她重新推動該計畫。

這一計畫自今年1月5日生效後，已有數據表明曼哈頓車輛顯著減少，且地鐵乘客和行人數量均增多。霍楚始終反對任何終止該項目的行動。盡管聯邦政府叫停，但由於MTA已提告，在訴訟進行期間，這一收費計畫仍會實施。

據MTA統計，堵車費計畫實施的首月內，周邊橋梁與隧道的車輛通行時間縮短10%至30%；平均每個工作日約有49萬輛車輛進入收費區，相較過去三年同期，下降約9%。

MTA表示，目前地鐵系統仍未恢復到新冠疫情前的水準，因此仍有足夠空間容納新增的乘客。